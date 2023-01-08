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綠議員批蔣萬安半夜看鋪馬路「作秀」　北市反嗆：新竹棒球場算什麼秀？

▲▼蔣萬安視察松江路路面工程。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔣萬安8日凌晨視察松江路路面工程。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安8日凌晨視察松江路路面銑鋪工程，但因在凌晨開放媒體拍攝與受訪，受到民進黨台北市議員們質疑作秀。對此，台北市政府發言人羅旺哲反批，那民進黨籍前新竹市長林智堅讓問題一堆的新竹棒球場開打，造成球員受傷等意外，「這又算什麼秀？」

蔣萬安8日凌晨0時視察中山區松江路路面銑鋪工程，先在現場聽取簡報後，視察AC路面刨除作業、舖築AC作業等，隨即在0時40分開放媒體受訪；根據工務局新建工程處規劃，今年度排定106條寬度8公尺以上路段進行路面更新。

▲▼趙怡翔回應宋楚瑜相關記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙怡翔。（資料圖／記者屠惠剛攝）

面對蔣萬安凌晨視察「路平專案」，民進黨台北市議員趙怡翔表示，道路鋪平本來就屬於市府例行工作，經費也是前台北市長柯文哲市府編列的，蔣萬安將這項工作拿來特別宣傳，應該代表他也想不到更好的政策方針可推動；路平專案針對台北市極少數路段，而且是以車道為主，這項工作卻忽略成千上萬個缺乏人行道、路面不整，甚至高度危險的街道與巷弄。

趙怡翔提及，蔣萬安說「會針對媒體報導的危險路段，以及校園周邊優先改善」，但市府應該主動檢討市區危險道路，並提出改善方案，而不是等到媒體報導後才願意處理；路平專案不能只涉及幾項重要路段，更不應該淪為政治作秀，反而應該全面依客觀標準針對台北市危險的路段及路口來實施，這樣才是負責任的做法。

▲▼台北市議員簡舒培。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員簡舒培。（資料圖／記者袁茵攝）

民進黨台北市議員簡舒培批評，「昔有（前高雄市長）韓國瑜爬樹滅蚊，今有蔣萬安半夜看路，國民黨草包DNA一路傳承！」蔣萬安避談蔣介石銅像遷移議題，說是有更多重要市政要做，最近頻繁視察行程，但荒謬的是居然安排在凌晨0時去看鋪馬路，不僅公務人員得加班陪同，甚至還發採訪通知叫媒體來拍攝，「這樣勞師動眾，到底是拚市政還是作秀？」

簡舒培質疑，半夜看鋪馬路，不但不會解決路平或是偷工減料的問題，反而是勞師動眾，讓公務員、媒體陪蔣萬安深夜作秀，把燈亮路平水溝通當成作秀工具；蔣萬安也多次前往會勘內湖交通，但「既然都當選市長了，你的責任是找出內湖交通壅塞的癥結點，擬訂短、中、長期的計畫，不是到現場看市民飽受塞車之苦，講幾句不痛不癢的空話就能解決。」

簡舒培說，奉勸蔣萬安對市政一無所悉，就趕快去跟各局處、跟幕僚好好溝通，提升自己對市政的了解，而非當起韓國瑜第二，到處擺拍作秀當作秀王搶版面，一直暴露草包市長的本質。

對此，羅旺哲回應，蔣萬安、副市長李四川及局處首長到現場去，最主要就是要得知第一線真正施工情況，因為市府非常重視工程品質，更希望透過媒體報導方式讓民眾了解，「結果這一切的努力，被民進黨說是作秀，這真的黑人問號，那林智堅興高采烈、讓問題一大堆的新竹棒球場開打，結果導致球員受傷、球迷憤怒、失望，想問民進黨，這又算什麼秀？」

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