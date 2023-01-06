睡前愛愛真的可助眠！專家「曝2大好處」：單身自己來也有效

▲睡前性愛已被證實能增加睡意、減少進入睡眠時間，同時能改善整體睡眠品質。示意圖。（翻攝自pixabay）

圖文／鏡週刊

睡前助眠方式百百種，不過大家知道睡前無論是單身還是有伴侶，睡前來「一場性愛」不但不會影響睡眠，反而有利於增加睡意、減少進入睡眠時間，且性具有抗壓作用。

根據外媒《Everyday Health》報導，睡前性愛已被證實能增加睡意、減少進入睡眠時間，同時能改善整體睡眠品質。紐澤西州甘迺迪大學醫學中心（JFK University Medical Center）睡眠醫學專家Peter Polos表示，性高潮後會釋放出可引起睡意的賀爾蒙，主要為催產素和催乳素2種激素。

而凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）肺病學和睡眠醫學主任、醫學博士Shanon Makekau也指出，催乳素在性高潮後會明顯上升，認為這可能是造成許多人性愛後嗜睡的原因。

Shanon Makekau進一步表示，據過去研究無論是透過自慰，還是與伴侶達到性高潮，催乳素都會在性高潮後1小時顯著增加。而這些較高的催乳素，也會促進快速動眼期（REM）睡眠，從而提高整體睡眠質量。Peter Polos也支持這項論點，指無論是獨自一人還是與伴侶一起到達高潮，似乎並不重要，因為在伴侶性行為中看到的生理現像，也可以在自慰中看到。

另外，性除了提升睡眠外，也具有抗壓作用，據美國心理學會的一份報告，壓力較小的人，睡眠時間會比壓力較大的人多近1個小時，而研究發現，壓力賀爾蒙皮質醇會隨著性喚起而降低。







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