　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

睡前愛愛真的可助眠！專家「曝2大好處」：單身自己來也有效

睡前性愛已被證實能增加睡意、減少進入睡眠時間，同時能改善整體睡眠品質。示意圖。（翻攝自pixabay）

▲睡前性愛已被證實能增加睡意、減少進入睡眠時間，同時能改善整體睡眠品質。示意圖。（翻攝自pixabay）

圖文／鏡週刊

睡前助眠方式百百種，不過大家知道睡前無論是單身還是有伴侶，睡前來「一場性愛」不但不會影響睡眠，反而有利於增加睡意、減少進入睡眠時間，且性具有抗壓作用。

根據外媒《Everyday Health》報導，睡前性愛已被證實能增加睡意、減少進入睡眠時間，同時能改善整體睡眠品質。紐澤西州甘迺迪大學醫學中心（JFK University Medical Center）睡眠醫學專家Peter Polos表示，性高潮後會釋放出可引起睡意的賀爾蒙，主要為催產素和催乳素2種激素。

而凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）肺病學和睡眠醫學主任、醫學博士Shanon Makekau也指出，催乳素在性高潮後會明顯上升，認為這可能是造成許多人性愛後嗜睡的原因。

Shanon Makekau進一步表示，據過去研究無論是透過自慰，還是與伴侶達到性高潮，催乳素都會在性高潮後1小時顯著增加。而這些較高的催乳素，也會促進快速動眼期（REM）睡眠，從而提高整體睡眠質量。Peter Polos也支持這項論點，指無論是獨自一人還是與伴侶一起到達高潮，似乎並不重要，因為在伴侶性行為中看到的生理現像，也可以在自慰中看到。

另外，性除了提升睡眠外，也具有抗壓作用，據美國心理學會的一份報告，壓力較小的人，睡眠時間會比壓力較大的人多近1個小時，而研究發現，壓力賀爾蒙皮質醇會隨著性喚起而降低。




更多鏡週刊報導
崩壞英文老師無罩搭捷運2.0版釋出　「4K航空母艦360度無死角」超震撼
台中男「2h爽吃青春肉體」射後不理　高一妹越想越不對憤提告
定案「還稅於民」再加碼中低收入戶　他揭日本「3年前殺富濟貧」慘痛教訓

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
快訊／林智堅發聲明！反批高虹安：別拿棒球場轉移涉貪焦點
「民眾目擊球場回填廢棄物」　立委爆：大聯盟已找怪手開挖
小甜甜老公「買1禮物求歡」！　她拆開無奈了：我剛生完
快訊／台南議長賄選案！重要關鍵人林士傑　躲2天遭拘提到案
砸7萬買「2本刮刮樂」實測結果曝！　他驚1序號很旺
特斯拉跳水大降價！Model Y「台灣、大陸價差98萬」創新
直擊／丁海寅來台灣！　機場粉絲擠爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

睡前愛愛真的可助眠！專家「曝2大好處」：單身自己來也有效

2022年只洗過37次澡！萬人迷網紅認了：比愛愛63次還少

偷吃健身教練「激吻被撞見」！她遭嫂子討封口費　2年後下場更慘

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

睡前愛愛真的可助眠！專家「曝2大好處」：單身自己來也有效

2022年只洗過37次澡！萬人迷網紅認了：比愛愛63次還少

偷吃健身教練「激吻被撞見」！她遭嫂子討封口費　2年後下場更慘

「芬蘭司機」狂飆49分成爵士新寵　馬龍後隊史32年首人

債務糾紛街頭相遇...BB彈狂打、槍托敲頭　南警逮4嫌起出槍毒

「Skoda Octavia RS」試駕體驗！245匹馬力家用、熱血都到位

林智堅發臉書　4點聲明批高虹安：別拿棒球場轉移涉貪焦點

食農好好玩／彰化「哈哈漁場」體驗下水摸蛤仔、當漁夫　看絕美夕陽

流水席人妻副本+1！台北買房「準公公給600萬」　她私下1舉動被罵爆

綠營敗選檢討只找藉口沒負責　小英團隊欠國人一堆道歉

提離婚引殺機！狠夫槍斃7至親後自戕　5兒女慘死「最小僅4歲」

過年嗑爆了！　速食店「炸雞桶下殺68折」爽吃整個月

彰化孵蛋場火警！20小雞剛出生就慘死　百顆蛋燒成焦炭　

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

新奇熱門新聞

一年只洗37次澡！網紅認了：比愛愛次數少

睡前愛愛真的可助眠！專家曝好處：自己來也有效

偷吃被嫂子撞見討「封口費」　2年後下場更慘

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

「神鬼先知」預言2023年7大災難

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

愛上同卵雙胞胎！男大生告白找錯人…結果悲劇了

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

盲眼龍婆2023預言「全球5大災禍」　太陽恐陷異象

上杉昇：我沒看過灌籃高手！

超兇正妹狂吸「滿漢大餐」太惹火...47萬人看呆

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

美魔女身材好到不科學　真實年齡讓人大吃一驚

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

更多熱門

相關新聞

天天累且睡不飽？4大警訊快就醫

天天累且睡不飽？4大警訊快就醫

現代人生活壓力大，不只是身體疲憊，心理也受到很多衝擊，經常會出現嗜睡的狀況，但如果只是身體疲勞還好解決，若是長此以往還伴隨著其他附加症狀，那就要特別小心了，建議趕緊看看以下4點有沒有上榜，嚴重者更要趕快就醫。

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

「郭台銘需這點錢？」苦苓曝不贊成排富關鍵

「郭台銘需這點錢？」苦苓曝不贊成排富關鍵

男星非洲主持節目「衰遇扒手洗劫錢包」

男星非洲主持節目「衰遇扒手洗劫錢包」

名人幫張育成　台南Josh：擺明喬兵役

名人幫張育成　台南Josh：擺明喬兵役

關鍵字：

睡眠性愛鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

房貸車貸都小甜甜扛！徐小可夫妻心疼

小五生寫信求修鐵皮屋　結果被拆光

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面