大年初一到水道走春　門票可兌換聖母加持鑰匙圈或黑糖甜甜過好年

▲台南山上天后宮與山上花園水道博物館合作，在大年初一推出行春大禮包，持水道博物館門票，可到天后宮兌換聖母加持的玉二媽ㄟ銀角仔鑰匙圈或山上黃金黑糖一份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將至，為了鼓勵民眾到郊區走春，台南山上天后宮與山上花園水道博物館合作，在大年初一推出行春大禮包，只要拿山上花園水道博物館門票（不限全票或半票），並且在山上天后宮粉絲專頁按讚，即可到天后宮兌換聖母加持的玉二媽ㄟ銀角仔鑰匙圈或山上黃金黑糖一份，每種限量五百份，讓遊客來水道吃甜甜，過好年。

山上天后宮主委蕭明賢表示，水道博物館開館以來，帶動人潮，也讓山上讓更多人看見，今年年節假期長達十天，根據經驗，以往這段時間也是園區遊客最多的時候，透過和水道博物館合作，希望能將人潮帶到社區，更深度了解山上之美。

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水道博物館指出，山上天后宮就位於博物館旁，奉祀的玉二聖母，在地方有相當多的神蹟故事，包括早年在瘟疫盛行時，舉辦「過火」科儀，將符令焚投井中，解救生民，因此一直是地方的信仰中心，而將井水潔淨，讓民眾得以健康，也和水道設置目的一致，因此，水道博物館開館以來，就和廟方有相當密切互動，去年年底配合啟用百年慶，還在廟內舉辦製茶活動，成為話題。

新年伊始，天后宮舉辦系列迎春節接福活動，參加七星橋祈福及走春民眾都可獲得限量玉二媽鑰匙圈及黑糖外，大年初一更與水道博物館合作，提供五百份鑰匙圈及5百份黑糖，歡迎民眾到水道走春後，繞道天后宮，感受特殊的在地風情。