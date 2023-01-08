　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大年初一到水道走春　門票可兌換聖母加持鑰匙圈或黑糖甜甜過好年

▲台南山上天后宮與山上花園水道博物館合作，在大年初一推出行春大禮包，持水道博物館門票，可到天后宮兌換聖母加持的玉二媽ㄟ銀角仔鑰匙圈或山上黃金黑糖一份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上天后宮與山上花園水道博物館合作，在大年初一推出行春大禮包，持水道博物館門票，可到天后宮兌換聖母加持的玉二媽ㄟ銀角仔鑰匙圈或山上黃金黑糖一份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將至，為了鼓勵民眾到郊區走春，台南山上天后宮與山上花園水道博物館合作，在大年初一推出行春大禮包，只要拿山上花園水道博物館門票（不限全票或半票），並且在山上天后宮粉絲專頁按讚，即可到天后宮兌換聖母加持的玉二媽ㄟ銀角仔鑰匙圈或山上黃金黑糖一份，每種限量五百份，讓遊客來水道吃甜甜，過好年。

山上天后宮主委蕭明賢表示，水道博物館開館以來，帶動人潮，也讓山上讓更多人看見，今年年節假期長達十天，根據經驗，以往這段時間也是園區遊客最多的時候，透過和水道博物館合作，希望能將人潮帶到社區，更深度了解山上之美。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南山上天后宮與山上花園水道博物館合作，在大年初一推出行春大禮包，持水道博物館門票，可到天后宮兌換聖母加持的玉二媽ㄟ銀角仔鑰匙圈或山上黃金黑糖一份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水道博物館指出，山上天后宮就位於博物館旁，奉祀的玉二聖母，在地方有相當多的神蹟故事，包括早年在瘟疫盛行時，舉辦「過火」科儀，將符令焚投井中，解救生民，因此一直是地方的信仰中心，而將井水潔淨，讓民眾得以健康，也和水道設置目的一致，因此，水道博物館開館以來，就和廟方有相當密切互動，去年年底配合啟用百年慶，還在廟內舉辦製茶活動，成為話題。

新年伊始，天后宮舉辦系列迎春節接福活動，參加七星橋祈福及走春民眾都可獲得限量玉二媽鑰匙圈及黑糖外，大年初一更與水道博物館合作，提供五百份鑰匙圈及5百份黑糖，歡迎民眾到水道走春後，繞道天后宮，感受特殊的在地風情。

ET快訊
看完不敢吃了！　南韓旅遊「恐怖真相」嚇壞一票人
王世堅被炎上到臉僵！網怒「1段子」最惡劣　要博恩公開道歉
快訊／「茶の魔手」撐不住了！　飲料全貴5元
快訊／北市熱炒店出事了！　20歲男遭刺穿心臟慘死
快訊／南昌重大車禍！　17人身亡
蔥麵包30分鐘完售！　台中人氣店「抵制代購」遭負評攻擊
快訊／高雄格鬥賽出事了！　選手急救中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸今起解封！春節飛陸「4航點」航班訂位率破8成

妹妹劈腿「一群乾爹搶包養」　酸言羞辱姊姊：妳像我就不用領28K了

火災應變三步驟！第一件事「不是滅火、打119」

「防疫津貼拖3年」還沒領到！　一線醫護嘆：我們依然是免洗筷

去年才說凍漲！南霸天「茶の魔手」撐不住了　飲料全貴5元

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

大年初一到水道走春　門票可兌換聖母加持鑰匙圈或黑糖甜甜過好年

春節「國道好走時段」出爐！初三、四北向車多「3地雷區塞到凌晨」

學測倒數5天　拜文昌帝君「小心入錯門」成績有去無回

補班只休一天！國5北向蘇澳至頭城　「今取消北上高乘載管制」

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

小S「主動密派翠克」不理陳漢典　蔡康永起身拒錄：太辱沒我身分

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

杜賓犬見狗夥伴落水成焦點　下秒跳泳池「裝溺水」求關注

開箱「取精室」設備齊全　醫幽默：護士不會幫你

大陸今起解封！春節飛陸「4航點」航班訂位率破8成

妹妹劈腿「一群乾爹搶包養」　酸言羞辱姊姊：妳像我就不用領28K了

火災應變三步驟！第一件事「不是滅火、打119」

「防疫津貼拖3年」還沒領到！　一線醫護嘆：我們依然是免洗筷

去年才說凍漲！南霸天「茶の魔手」撐不住了　飲料全貴5元

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

大年初一到水道走春　門票可兌換聖母加持鑰匙圈或黑糖甜甜過好年

春節「國道好走時段」出爐！初三、四北向車多「3地雷區塞到凌晨」

學測倒數5天　拜文昌帝君「小心入錯門」成績有去無回

補班只休一天！國5北向蘇澳至頭城　「今取消北上高乘載管制」

三重警打錯人竟求償8千　同事嘆：不知2人在想什麼...分局回應了

梅西力壓姆巴佩獲「世界年度冠軍」　法國權威媒體認證

燦星旅遊佈局24遊輪品牌「全台之冠」　三大動能力拚轉虧為盈

新房1格局「踩床才能拿衣服」超常見！年輕人曝3關鍵：仍會買

新魔王XBB.1.5殺入至少29國　專家曝1招就能自我保護

大陸今起解封！春節飛陸「4航點」航班訂位率破8成

享受摩洛哥度假風情！攻略7間宜蘭人氣咖啡廳　必點卡哇伊西瓜吐司

5.8億珠寶埋在這！二戰「納粹藏寶圖」曝光　荷蘭村莊掀尋寶熱

哈利讓老爸傷透心！　查爾斯加冕典禮爆「不准他參與」只能當觀眾

王鴻薇投票插曲接二連三！　「嗆中阿北」攔阻陳情被警方帶離

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

明全台有雨！　下波恐「濕冷寒流」時間曝

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

癸卯年是黑兔年　命理師警告「6生肖」要當心

日AV年度銷售第一是：女團出身藝能人

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

台中人氣麵包抵制代購　遭網負評

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

逼除夕夜送名牌包！婆婆暗示「L開頭就行」

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

更多熱門

關鍵字：

初一，水道，走春，聖母，鑰匙圈，黑糖

讀者迴響

熱門新聞

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

謝承均還原「白家綺談小甜甜哭」

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

陳維齡真演過戲！露雙峰演「皮卡丘」

汪小菲2度收大S律師函！深夜直播飆罵「有臉嗎你」

李連杰79億財產都給她！　61歲利智凍齡正面照曝光

Jessie J驚喜再宣布：我懷孕了！

南昌凌晨重大車禍致17死、22傷！交警發文示警

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

台AV女優曝秘辛...1事讓男優進入狀況

成功嶺新兵：林北殺人犯！　嗆女輔導長

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

明全台有雨！　下波恐「濕冷寒流」時間曝

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面