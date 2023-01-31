不同調？交通部盼今年來「100萬陸客」　觀光補貼估4月上路

▲我國禁止大陸旅客來台自由行或跟團旅遊，疫情以來大街上充斥陸客的榮景也早已不再。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布2/7起取消中國大陸旅客入境採檢，但現行仍維持不開放中國觀光客來台政策。但交通部長王國材表示，今年來台國際旅客目標600萬人次，其中100萬人次為陸客。另交通部將祭出公共運輸、國際旅客兩大補貼政策，均有望在4月上路。

王國材表示，交通部規劃公共運輸、國際旅客兩大補貼政策，公共運輸補貼政策部分，已經和十個縣市洽談，包括北北基桃、中彰投、南高屏，有各種組合，如交通月票、觀光巴士、台灣好行等，串連各種大眾運輸。

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▲交通部表示，今年目標來台旅客達600萬人次。（圖／資料照）

而國際旅客補貼方面，目前觀光推動重點就是吸引國際旅客，預計推出台灣觀巴一日遊、送一卡通或悠遊卡、刷電子票證打折等優惠，希望儘速復甦國際旅客市場，今年來台旅客目標600萬人次，希望其中有100萬人次為陸客。

針對指揮中心鬆綁陸客來台限制，但仍未開放觀光簽證，王國材表示，交通部的立場非常歡迎陸客，不過因為兩岸關係複雜，加上疫情關係，因此仍須由指揮中心判斷，不過兩岸人民是互相友好，希望儘早恢復兩岸旅遊市場。