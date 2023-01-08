明全台有雨！　下波恐「濕冷寒流」時間曝

▲過年前有強冷空氣。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，周一（9日）至周三（11日）北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，周一晚至周二中南部平地亦有零星飄雨機率。氣象專家吳德榮提醒，下周日（15日）鋒面通過，下周一（16日）、下周二（17日）受強冷空氣影響，達「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站≦12度），或「寒流」（台北氣象站≦10度）的機率皆存在。

氣象局指出，今天（8日）各地早晚較涼，預計中部以北及宜蘭低溫約15到17度，沿海空曠地區及近山區可能會再低1至2度，南部及台東約17到20度，白天起東北季風減弱，高溫西半部22至26度，東半部19至23度，日夜溫差大；持續偏乾，各地大多為多雲到晴，僅花東及恆春半島有局部短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，周一至周三華南雲雨區東移影響，水氣增加，周二、周三東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，周一晚至周二中南部平地亦有零星飄雨的機率。

氣象局預報，周四至周六東北季風減弱，氣溫逐漸回升，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下周日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降；下周一、下周二受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度仍不一致，達強烈大陸冷氣團或寒流的機率皆存在，但為期末模擬，其強度及持續時間，各國模式皆在調整中，切勿急下定論。