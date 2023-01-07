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北台灣陽光露臉！下周雨區擴大　過年前天氣出爐「又有強冷空氣」

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今明兩天北台灣陽光露臉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣灌頂，今明(1/7~1/8)兩天轉涼，北台灣陽光露臉，下周一(1/9)南方雲系北移，水氣增加，各地多雲到陰偶有零星雨，下周二(1/10)東北季風增強，迎風面北部、東半部降雨增加，下周三(1/11)氣溫回升，下周日到年前一周預測有強冷空氣南下，民眾可把握未來7天穩定回溫天氣。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，今明(1/7~1/8)兩天略轉涼，不過是屬於偏乾，北部東北部朋友可以把握有陽光出現的時間，可以大掃除一下，不過就要留意空氣品質，有境外空氣污染物接近，敏感族群稍微留意。下周日到年前一周，仍維持預測上可能有波強冷空氣南下的趨勢，強度上仍有調整空間，也建議把握未來7天較穩定回溫的時間。

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天氣風險公司分析師方俊元表示，今天(1/7)東半部的零星降雨將減少，其他地區天氣大致多雲到晴，南部會受到南方雲系移入雲量會再更多一些。明天(1/8)冷空氣很快地減弱，各地氣溫回升，北部、東部高溫有機會回升到19到22度、中部及20到23度、南部22到24度。天氣則是受到南方雲系持續移入，各地大致多雲，中南部山區及東半部偶有局部短暫雨。

▲▼周六北台灣陽光露臉。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲周六天氣轉乾，北台灣陽光露臉。（圖／翻攝彭啟明臉書）

方俊元指出，下周一(1/9)南方雲系持續北移影響，水氣含量有增多的趨勢，各地是多雲到陰偶有零星短暫雨的天氣，氣溫則是仍在回升的情形。

不過下周二(1/10)東北季風將再增強，方俊元表示，迎風面的北部、東半部降雨將增多，但冷空氣強度較弱影響也較短暫，只有高溫稍微下降。預估下周三(1/11)以後大致是高壓迴流偏東到東南風的環境，氣溫也有明顯回升的趨勢出現，感受上會較近期來的溫暖許多，目前看來要等下周末到過年前才有冷空氣再影響的機會。

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