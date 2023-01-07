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把握明天放晴！下周連3天半個台灣有雨　「過年前一周降溫有感」

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天除花東外，各地多雲到晴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣餘威影響，明天(1/8)清晨低溫下探15度，下周一(1/9)到下周三(1/11)雨區擴大，半個台灣有雨，下周四轉東北季風影響，北部山區和東半部有短暫雨。氣象局表示，過年前那一周將有一波明顯降溫。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，今天(1/7)晚間到明天(1/8)清晨受東北季風影響，低溫下探15度到16度，白天東北季風減弱，溫度會回暖一些，明天白天高溫部分，北部約22度到25度，南部可能更高。

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▲▼未來溫度和降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

曾昭誠指出，下周二(1/10)東北季風將影響北部和宜蘭，雲量增多，白天高溫會往下掉，高溫約20度上下，但低溫不受影響，此外，中南部溫度也較不受影響；下周四(1/12)起氣溫回暖，東北季風減弱，類似溫度將持續到下周六(1/14)。

至於降雨部分，曾昭誠表示，明天(1/8)天氣偏乾，花東有短暫雨，各地大多為多雲到晴；下周一到下周三(1/9~1/11)受華南雲雨區東移影響，加上東北季風轉濕冷，迎風面北部、東半部也會出現降雨，中南部山區受華雲南雨影響也有短暫雨，其他各地多雲為主，其中下周一晚上到下周二一整天，中南部平地也會有飄雨。

曾昭誠指出，下周四(1/12)華南雲雨區結束，回到東北季風影響，東半部跟北部山區有短暫雨，其他地方多雲，類似天氣型態將維持到下周六(1/14)。

曾昭誠表示，下個周日過後(1/15~1/16)會有一波明顯降溫，溫度變化會比較大，冷空氣較強一點，至於溫度預測仍有變動和不確定性，仍待後續觀察。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來溫度和降雨趨勢。（圖／氣象局）

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