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新莊便當店火警5人受困「母子趴窗呼救」　警消緊急升梯救援

▲▼新莊化成路一間便當店火警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲新莊化成路一間便當店火警。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區8日凌晨2時許，化成路一間便當店發生火警，大量火煙冒出，同時3樓屋內有多名大人、小孩受困，還有母子趴在窗邊對外大聲呼救。警消趕抵，立即射水降溫並架梯救援，拉水線入內灌救，最終救出5名民眾，燃燒面積約15平方公尺，確切起火原因有待釐清。

據了解，事發便當店位於公寓一樓，3樓則住有一對夫妻及2名男童，而阿公阿嬤則住在2樓，起火時，阿公先行外出求救，而其餘家人則因濃煙，一度受困無法自行下樓避難。

▲▼新莊化成路一間便當店火警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新莊化成路一間便當店火警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新莊化成路一間便當店火警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警消射水灌救。（圖／記者游宗樺翻攝）

由於大量濃煙往上竄升，住在3樓的一對夫妻及小孩一度受困，母子在窗邊不斷對外呼救，警消趕抵，立即從屋外射水降溫，並架梯準備上樓救援，經破門入屋後，發現屋內沒有明火，但有大量濃煙，於是入屋進行搜索，並成功將屋內民眾救出，共救出3男2女共5人。

新北市消防局第二大隊副大隊長吳崇銘表示，警消2時17分獲報，出動91名警消、31輛救護車及各式救災車輛，到達現場得知屋內有5人受困，於是立即從屋外射水降溫，並架梯救援，將受困3樓的男童救下，而同樣受困的夫妻及男童則由警消入屋帶下樓，5人因吸入濃煙身體不適，被送醫急救。經初步檢視，起火位置疑似位於便當店後方的冰箱一帶，燃燒面積約15平方公尺，確切起火原因有待後續調查釐清。

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