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社會 社會焦點 保障人權

「新北最美女荷官」嫵媚露蠻腰上陣　賭客狂流口水...警上門臉綠了

記者戴上容／新北報導

新北市一名陳姓女子，出社會後在朋友介紹下轉戰成「荷官」，靠著敏捷發牌技巧以及嫵媚身材、臉蛋大放異彩，在雙北各德州撲克職業賭場征服賭客的心，近期陳女受邀到新莊當荷官，賭場強打「金髮美女」，未料，實在太有名，賭場開張不到一星期就被警方抄了，警方更查扣到百萬賭資。

▲▼ 「金髮女荷官」嫵媚露蠻腰上陣　賭客狂流口水...見警上門臉綠了。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 「金髮女荷官」嫵媚露蠻腰上陣　賭客狂流口水...見警上門臉綠了。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，30歲的陳姓荷官平常在雙北活動，一直以性感嫵媚穿著及敏捷發牌手速走紅。近期，陳女受邀到新莊某民宅開設的賭場擔任荷官，她每天精心打扮，變化穿著，昨6日她以金黃色大捲秀髮、小露蠻腰的火辣穿著出席。

▲▼ 「金髮女荷官」嫵媚露蠻腰上陣　賭客狂流口水...見警上門臉綠了。（圖／記者戴上容翻攝）

昨6日凌晨，大批警力包圍賭場，「趴下！趴下！手舉高！全部不要動！」新莊警方衝入民宅內控制現場，賭客見到大批警力衝進來全部傻住，女荷官更是一臉驚嚇，原先以為是客人上門，卻等來波麗士大人。

據悉，這賭場隱身在新莊民宅內，由於女荷官又專業造型又多變化，總是賓主盡歡，才剛剛開張消息就迅速走漏，新莊警分局馬上就接獲線報，之後由新莊分局偵查隊、中港派出所、中平派出所立即組成專案小組偵查，經連日持續蒐證，持台灣新北地方法院核發之搜索票一舉攻堅入內。

警方查獲，當場逮捕34歲馮姓場主、30歲陳女荷官，以及負責把風的27歲也男和帶客入場的26歲鄭男等四人，訊後依刑法賭博罪嫌移請新北地檢偵辦，賭客7人依社會秩序維護法移請裁罰。

▲▼ 「金髮女荷官」嫵媚露蠻腰上陣,賭客狂流口水...見警上門臉綠了。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 「金髮女荷官」嫵媚露蠻腰上陣　賭客狂流口水...見警上門臉綠了。（圖／記者戴上容翻攝）

另查扣桌面籌碼賭資4,350元、抽頭金籌碼3,150元、荷官小費籌碼1,650元、賭客賭資籌碼共19萬9,850元、共同賭資籌碼120萬2,900元、計時器2個、撲克牌7副(2副已使用)、驗牌器1個、手提電腦1臺、德州撲克賭桌1張。

新莊警分局長林温柔表示，農曆春節即將到來，為遏止職業賭場流竄，本分局執行「加強重要節日安全維護工作」，強勢查緝不法，淨化轄區治安。並強調，賭博行為害人害己，不僅使自己深陷債務危機，也可能引發社會治安危害，呼籲民眾應多從事正當休閒娛樂，切勿心存僥倖，以身試法。

▲▼ 「金髮女荷官」嫵媚露蠻腰上陣　賭客狂流口水...見警上門臉綠了。（圖／記者戴上容翻攝）

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