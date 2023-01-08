賓士最新款！櫻花電梯捐贈桃園救護車　配置於消防局新坡分隊

▲櫻花電梯公司董事長許文環，期盼捐贈的救護車在鄉里發揮緊急救護的實質功能。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台、日合作生產製造、位於桃園市觀音區的櫻花電梯公司，為回饋觀音地區並善盡企業對社會關懷責任，7日特別捐贈新式救護車1輛給市府消防局，由市長張善政代表受贈，將配置於消防局新坡分隊，以幫助新坡地區需要緊急救護服務的傷病患。

張善政市長談到，在公共安全上，除了市府及消防同仁盡力做好工作外，因桃園土地面積大，並有許多產業進駐，非常需要企業界朋友的善心及資源，與市府一起努力讓桃園往上進步。今日捐贈企業櫻花電梯公司，不但是國內傑出企業，也是桃園的驕傲，感謝櫻花電梯公司捐贈救護車的義舉，一起打造更安和樂利的桃園。

櫻花電梯公司董事長許文環表示，櫻花電梯公司成立迄今已滿25年，由於社會強而有力的支持，他們從內銷到成功外銷數十個國家，項目包括家庭電梯、台中歌劇院及桃園機場第三航廈的電梯工程等，為了感激社會的支持，也為了懷念已故的父母親，因此有了「取之社會、用之社會」的想法，期盼其捐贈的救護車在鄉里發揮緊急救護的實質功能。

消防局長龔永信表示，本次捐贈救護車輛為德國賓士最新款，造價高達370萬元，並配置多項救護裝備器材，如自動體外心臟電擊去顫器、三合一攜帶式氧氣組、可折疊式搬運椅、抽氣式固定護木等，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具，其新式外觀車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車。此外，車身的巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，相信能確保救護人員執行緊急救護工作的安全。

包括市議員吳進昌、許更生、市府消防局長龔永信、觀音區長林國甯、櫻花電梯股份有限公司董事長許文環等均一同出席活動。