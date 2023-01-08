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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／吳怡農恭喜王鴻薇當選立委　認吞敗：明天有更多工作等著我們

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選選舉結果出爐，民進黨候選人吳怡農8日由太太顏采薇陪同，前往位於吉林路的開票中心發表談話，並自行宣布落選。他表示，國民黨候選人王鴻薇當選立委，他要向每位志工朋友、夥伴、家人說「大家辛苦了」，並點名感謝市議員顏若芳、里長童勝輝，以及全國各地的夥伴們，「這次的結果不如我們大家的預期，但不表示我們不希望有正面的選舉，不表示社會大眾期待謾罵、抹黑的政治」，這次選舉是一個開始，只要繼續努力，乾淨選舉將會變成政治主流，爭取到更多選民的支持。

▲▼吳怡農發表敗選感言。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳怡農稍早恭喜王鴻薇當選立法委員。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

吳怡農今天下午前往位於吉林路上的開票中心，與支持者們一同關心開票結果，由於開票之初雙方得票數字互有領先，氣氛相當緊張，也有支持者自主喊起「凍蒜」口號，到最後一刻也不放棄。吳怡農下午5點半左右抵達會場，致詞結束後陸續與支持者握手致意，有不少支持者神情哀戚，或呼喊著「吳怡農加油」。

▲▼吳怡農發表敗選感言。（圖／記者黃國霖攝）

吳怡農下午5點半左右致詞說，「大家都辛苦了」，恭喜對手王鴻薇當選立委，除此之外，他要向每位志工朋友、夥伴、家人說「大家辛苦了」，過去5周一轉眼就過去了，從登記參選到今天，短短5周，從第一次站上街頭跟市民朋友報告，一場接著一場，包括政見發表會、廟口宣講、掃市場、爬樓梯、追垃圾車，「你們都在」，每個禮拜志工夥伴人數越來越多，「沒有你，沒有大家，我們絕對走不到今天，非常感謝今天在場的夥伴、線上觀看的朋友」，也謝謝全國各地的夥伴們，這5周讓自己深深感受到：從來沒有一刻是孤單的。

吳怡農感性的說，里長帶著他穿梭大街小巷，10幾場車隊掃街，讓大家知道：1月8日要選擇乾淨、正向的選舉，越來越多夥伴透過線上線下給予加持和鼓勵，甚至自己到不了的時候，扮演分身和大使一起拜票，將近百位黨公職用自己的方式給他加油打氣，因為大家都知道，民主文化要提升，政治必須更正向。

吳怡農說，他的工作不會因為敗選而停止，3年前差了一點點，他繼續一步一腳印堅持，今天也差了一點點，希望大家不要氣餒也不要太傷心，因為大家看到的是，社會大眾肯定正向、理性、乾淨、歡樂的選舉，「這是值得我們驕傲的，明天有更多工作等著我們，我們一起來加油、一起來努力好不好？」支持者則高呼好。

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