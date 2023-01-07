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獨生子不堪獨自照顧重病母「枕頭悶死媽媽」下場曝

▲楊梅分局以殺人罪嫌將殺害母親的陳移送法辦。（圖／資料照片）

▲楊梅分局以殺人罪嫌將殺害母親的陳移送法辦。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市44歲陳姓男子因不耐照顧臥病在牀的母親，導致心力交瘁，去年2月間用枕頭放置押在床上母親臉部蓋住口鼻，用身體躺在枕頭上睡覺之方式，致母親因口鼻呼吸道阻塞窒息死亡，陳男醒後一度自責撞牆和割腕自殘，經舅舅報警後依殺害直系血親尊親屬罪送辦，桃園地院審酌陳男獨自照顧重病母親壓力甚大且曾患有憂鬱症，非屬一般逆倫弑親，判處有期徒刑8年6個月。

陳姓男子為獨生子，在父親30年前過世後母子相依為命感情融洽，但母親2年前跌倒導致嚴重脊椎側彎、腦梗塞之左側中大腦動脈血栓、右側偏癱導致臥病在床，日常生活均需他人協助照護，一度送往護理之家照顧，卻又發生情緒躁動，導致再度跌倒受傷，陳男遂將母親帶回住處親自照顧。

詎陳宗銘因感受臥病在床母親心情低落，曾與其討論同歸於盡，然明知母親未明確表示同意，卻因陷入自覺壓力，開始思考如何殺害母親，加上陳男曾患憂鬱症，遂於去年2月19日上午4至5時，因無法入眠，爬上母親躺臥之護理床，用枕頭蓋住母親臉部，致其母因口鼻呼吸道阻塞、嘴唇淤傷出血、下顎部鼻下組織出血，窒息死亡。

6時許陳男醒來發覺母親已死亡，不知所措，遂於飲酒後以全身撞牆、割頸等自殘行為，直至9時38分許，才以通訊軟體LINE告訴其表姊，並經表姊於同日上午9時50分許轉告知舅舅，舅舅趕緊報警。

桃園地院以陳男對直系血親尊親屬犯刑法第271條第1項之殺人罪，應依同法第272條規定，就有期徒刑部分加重其刑，死刑、無期徒刑部分，依法不得加重，但審酌陳男獨自照顧重病母親壓力甚大且曾患有憂鬱症，非屬一般逆倫弑親，判處有期徒刑8年6個月。

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