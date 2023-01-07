千萬直播主王三郎與東森購物合作　大讚紅藜果膠PLUS和阿一鮑魚佛跳牆

▲被網友封為「直播天王」的王三郎，受到中年族群喜歡，粉絲親切喊他郎哥，死忠粉絲群自稱「郎群」，而他最擅長賣的是居家生活五金產品。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

創下10分鐘賣6萬盒洗衣凝膠的「就醬播」千萬直播主「王三郎」，從夜市擺攤賣到網路直播，總是能吸引觀眾目光，死忠粉絲們自稱「郎群」，平均月成交額達4,000萬元。王三郎表示，他22歲從員林龍燈夜市賣玩具起家，無師自學在夜市一做20年，鐵粉從30歲到87歲都有；8年前因梅雨季沒攤可擺，滑手機發現有人在臉書直播賣東西，嘗試跟進，後來發展出與貿易商合作抽成的模式，如今月收破7位數，是夜市叫賣的5倍。

王三郎從在夜市單打獨鬥，到如今在直播拍賣界打團隊戰登上浪頭，豐厚收入的背後，除了靠長達24年叫賣累積的真功夫，更重要是，他願意跟隨時代更新提升自我。他自稱每天休息時間仍維持平均只有3小時，從產品研究到客戶服務，且每一篇的鼓勵或批評都會親自閱讀，不斷修正提供客戶優質的消費體驗。每場直播平均下來就是3～4個小時，連續賣3、40件商品，從益生菌、檯燈、炒菜鍋到牙刷各式各樣商品，除了腦迴路要清楚，更多的考驗還有體力和耐力。尤其王三郎能脫口即出一串押韻的台語順口溜，每次都能逗得粉絲笑聲連連，看他的節目就像在看綜藝節目，成為日常生活娛樂。

▲從直播拍賣、產品研究到客戶服務，王三郎都親自投入參與。

最近王三郎與東森購物開始合作，希望藉由東森嚴選品質保證，可以帶給粉絲朋友們更好的服務，年前陸續推出阿一鮑魚年菜系列以及天王憲哥親自推薦的紅藜果膠，銷量大好。也宣佈開賣「紫南宮 過爐加持的Qva開運發財能量限量保溫杯」，希望郎群們鴻兔大展，兔來運轉，想要好運一整年的粉絲們千萬不可錯過。

►王三郎嚴選粉專：https://www.facebook.com/wang.sanlang.shop666/