臉書精品百貨霸主寶藏屋　女總領軍轉型升級直播2.0

▲直播台－寶藏屋與東森購物展開合作，透過東森嚴選要把最好的品質、最好的服務帶給粉絲們，致力將寶藏屋打造成為精品百貨通路。圖中分別為直播台－寶藏屋女總裁（左）、東森集團行銷執行長王世均（中）、直播台－寶藏屋直播主盧建宗（右）。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

很多人在看直播？隨著網路媒體的興起，不少直播主相繼崛起，在彰化市郊一座千坪的系統倉庫裡，一場場直播購物正在日夜進行著。

直播台－寶藏屋在直播界耕耘已有四年多的時間，擁有近十五萬多粉絲。「我們的網站是TR Box寶藏屋：傘的專家、居的職人，初期單打獨鬥時，除了冷凍食品外，幾乎所有的五金百貨都有涵蓋。這次企業合併、轉型升級後，除了倉儲物流的硬體升級外，還拓展了日韓代購、精品代購，進入直播新時代，給所有支持我們的朋友，提供更好、更高級的商品。」



「寶藏屋最引以為傲的就是我們的售後服務，快速建立信任度，每回一開播就會有上千人購買，也會有很多回流客來留言。」

▲直播台－寶藏屋團隊。



在網路上熱銷的狀況，也終於受到企業青睞，於2022年中，台灣的指標企業入主寶藏屋直播，透過跨域整合、系統倉儲、新應用技術所引導的轉型升級，讓寶藏屋迎向台灣直播轉型升級的新局。

面對直播市場供不應求、商品品牌、出貨效率參差不齊，專業與仿品分野逐漸模糊的時代，轉型升級後的寶藏屋斥資8千萬，打造直播總部，增設日韓代購、精品代購、團購批發、電商平台，還有許多獨家授權韓國商品，同時也提供多樣品牌正貨給其他直播台做同業結盟，現貨庫存近萬項商品。



入主的企業女總裁，有著嚴謹細膩與用心的女性特質，和直播主盧建宗（A夢）攜手共同合作，從採購、海外品牌接洽到直播推廣之重要環節都一定親力親為，跳脫直播圈以利潤為考量，只做自有品牌，接手後著重品質與信譽，引進國內外各大品牌，今天開始也將和東森購物合作，透過東森嚴選要把最好的品質，最好的服務帶給粉絲們，致力將寶藏屋打造成為精品百貨通路。



企業女總裁說：「對於很多粉絲的支持，轉型後的寶藏屋相當感恩，不僅在商品上把關嚴謹，提供精品大牌商品，保證正貨品質，更是在「售後服務」上最為用心。其實我們一直在學習，取得大家對於我們這通路的信任度，在轉型升級的過程，新舊團隊聯手以提供豐富商品、品質保證、價格平實、快速供貨的服務，持續深耕。」



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