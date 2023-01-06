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直播主阿林哥開賣東森購物阿一鮑魚年菜＋紅藜果膠　2000份發財金大方送

人氣直播主阿林哥夫妻 開賣東森購物阿一鮑魚年菜+紅藜果膠（圖／東森購物提供）

▲人氣直播主百縫直播阿林哥夫妻，準備了2000份武德宮發財金要送給粉絲。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

粉絲追蹤人數破6.2萬的人氣直播主「阿林哥」夫妻 百縫直播，阿林哥本名黃昱林，雲林虎尾子弟，夫妻一同上台北打拼，一開始在五分埔批貨到菜市場販售起家，因爸爸中風要照顧家庭，2018年12月回到家中嘗試做直播。扛著經濟壓力，阿林哥與太太剛開始從早上9點～11點一起做直播，而後太太去餐廳工作，阿林哥完成後續商品出貨事宜，蠟燭兩頭燒都是為了讓家庭有更好生活。

兩夫妻的人生因為直播超展開，晉身千萬直播主，被網友譽為「百貨直播小霸王」夫妻檔，去年12月8日與「就醬播」平台6大直播主，花媽Quella、人妻妹紙Miya、海鮮小天王俊廷、俐亞新首爾、超A女神泡泡兒，參加東森購物史上最大規模直播秀「東森嚴選雙12會員日大放送」，共同合體綜藝天王吳宗憲熱力開播，直播2小時，創下累積業績千萬，可見得阿林哥夫妻檔的直播聚客實力。

新春年節將至，阿林哥夫婦為粉絲們推薦了豐盛的「東森嚴選阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜組」，以中華料理四大珍饈「鮑、參、翅、肚」為主題，包括鮑參花膠聚寶盆菜、白玉獅子頭、蘇杭寶塔一刀肉、金碧鯧盛粉絲煲、港式臘味櫻花蝦米糕及魚翅人蔘烏骨雞湯，共有六道佳餚年菜。

其中「鮑參花膠聚寶盆菜」就有鮑魚、烏參、花膠三種珍貴食材，作為團圓年菜的主角毫不遜色，盆菜結合多種上等食材，富有寓意兼具色、香、味，是桌宴上不可或缺的大菜。「白玉獅子頭」是一道經典台菜桌宴料理，考驗師傅的真功夫。「金碧鯧盛粉絲煲」為香氣撲鼻的古早味台式金鯧炊粉，金鯧魚具有昌盛的喜氣諧音，象徵年年有餘，一方面魚鰭與尾巴帶有淡黃色，也有金銀財寶的意涵，魚肉細緻，湯頭鮮甜。

「港式臘味櫻花蝦米糕」以肝腸和臘腸搭配櫻花蝦，真材實料，使用蒸籠裝盛，不僅美觀，簡易加熱即可上桌。「魚翅人蔘烏骨雞湯」香港人最厲害的就是煲湯，由阿一師傅文火熬製的頂湯，結合漢方草本及人參，搭配魚翅，滋補養身。「蘇杭寶塔一刀肉」，一刀肉顧名思義，師傅得一刀不斷將整塊豬五花肉，沿著邊切成薄薄的一長條肉片，經過烹煮，塑形成猶如金字塔般的造型，做法繁複，刀工更是精緻，是一道外型吸睛的御膳料理。阿一鮑魚附上金字塔模具，加熱後，將盤子蓋上，倒扣即是完美的金字塔造型。

人氣直播主阿林哥夫妻 開賣東森購物阿一鮑魚年菜+紅藜果膠（圖／東森購物提供）

▲人氣直播主阿林哥夫妻近日開賣「東森嚴選阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜組」和由綜藝天王吳宗憲所推薦的「紅藜果膠PLUS」，圖為12/8當天與「就醬播」平台6大直播主，花媽Quella、人妻妹紙Miya、海鮮小天王俊廷、俐亞新首爾、超A女神泡泡兒，參加東森購物史上最大規模直播秀「東森嚴選雙12會員日大放送」，共同合體綜藝天王吳宗憲熱力開播，直播2小時，創下累積業績千萬，可見得阿林哥夫妻檔的直播聚客實力。（圖／東森購物提供）

年節大魚大肉，阿林哥夫妻另精選由綜藝天王吳宗憲推薦的「紅藜果膠PLUS」，採用來自於祕魯的優質紅藜，擁有豐富的胺基酸，可構成血液、肌肉及人體的各種組織膳食纖維，蘋果果膠與關華豆膠屬於水溶性纖維，可增加飽足感、促進腸道蠕動，搭配益生菌，幫助增加飽足感及能量，達到理想的健康管理目標。

為回饋東森購物廣大會員朋友和百縫直播粉絲，阿林哥準備了兔年20萬大紅包，一共2000份發財金，只要成為百縫直播粉專粉絲，都可以領取，完成粉專商品結單就大方送北港武德宮發財金，本週直播時間為：1/7（六）上午＋晚間、1/8（日）上午＋晚間、1/9（一）上午，想領發財金的粉絲不可錯過。

►百縫直播粉專：https://www.facebook.com/oco3745o/

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