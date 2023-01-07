北市立委補選嚴防不法滋擾　台北地檢署13組人馬進駐待命

▲北市第三選區立委補選候選人吳怡農(左)、王鴻薇。（圖／合成圖）

記者劉昌松／台北報導

台北市第三選區立委補選即將在8日舉行，這次共有吳怡農、王鴻薇、蕭赫麟3人角逐擠進國會，目前選區情勢看似平和，但為防投開票當天發生不法滋擾事端，台北地檢署將指派4名檢察官進駐選區2分局，另有5名主任檢察官、4名檢察官在北檢署內待命因應突發狀況。

第10屆立法委員蔣萬安在參選台北市長期間辭去職務，由於剩餘任期超過法定期間，中選會決定1月8日進行蔣留下的台北市第三選區(中山、松山)立委缺額補選，登記候選人分別是1號民進黨籍吳怡農、2號國民黨籍王鴻薇、3號無黨籍蕭赫麟。

▲無黨籍候選人蕭赫麟。（圖／翻攝自YouTube／台北市選舉委員會）

根據中選會統計這次北市立委補選的選舉人數，松山區9萬2618人，中山區17萬5347人，合計有26萬7965選舉人，將設立233個投開票所，投票時間將從上午8點進行到下午4點後進行開票作業。

據了解，目前補選情形尚無傳出買票賄選等情事，不過為防範不法情事，檢警調已進行2次選舉查察會議，並將在投開票日當天派檢察官進駐中山、松山2分局，隨時因應投開票期間可能發生的刑事不法究責。