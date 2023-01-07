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《WE ARE》明晚北流開錄！文總公布舞台　動畫「肉球兔」拜年

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▲「WE ARE」我們除夕夜舞台設計。（圖／文化總會提供）

生活中心／綜合報導

文化總會推出「WE ARE 我們的除夕夜」特別節目，完整內容將於1月21日晚間8至12時首播，本周日（1/8）晚間在台北流行音樂中心錄製主要橋段，參與錄影的觀眾均採邀請制，將可欣賞多元、連貫的音樂演出。演出陣容包括金曲歌后阿爆、金曲歌王羅文裕等人昨陸續進場採排，因本次演出均為跨界合作的全新內容，因此對歌手、表團、樂手及幕後工程人員，都是大考驗，今明兩天也安排了全天候的密集彩排，要帶給參與錄影的觀眾全新且完美的演出。

此外，文總也在錄影前夕，公布氣勢十足的舞台設計，以及了由歌壇天后演唱會御用設計師楊士慶所製作的主視覺動畫影片《讓WE ARE陪在你身邊》。影片中以過去一年的生肖「虎」擊掌交棒給來年的生肖「兔」，呈現迎新送舊的意象，並且讓「WE ARE兔」出現在生活中許多角落，象徵可愛的兔子陪伴觀眾一起除舊布新、迎接嶄新的一年。

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動畫公布後，有民眾好奇，兔子的腳底沒有肉球，但影片中的兔子出現肉球。文總說明，這是特別安排的彩蛋，除了是用像肉球的圖案，呈現兔子毛絨絨腳底的可愛形象，也因為老虎常被視為「大貓」，大貓把腳底的肉球接棒給兔子，不僅凸顯反差萌，更意味著虎年和兔年的傳承與創新。

《WE ARE》邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容，日前已公布包括滅火器樂團、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等，近日已安排至北流彩排，而美秀集團及灣聲樂團的演出，則已率先於第二現場錄製。

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▲阿爆（阿仍仍）與FOCA福爾摩沙馬戲團彩排。（圖／文化總會提供）

文總指出，節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，主辦單位提醒觀眾，明天（1/8）晚間18:00準時進場，因為節目內容豐富、參演陣容龐大，會「準時開演」，且錄影將會像是音樂會、演唱會不間斷的形式，希望兩千多名觀眾提早就定位，以欣賞到完整的內容；會場內禁止飲食，如有飲水需求，場外設有飲水機。

《WE ARE》將於華視主頻道、公視台語台、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等頻道首播，國際影音串流平台Taiwan Plus則同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲。文總表示，2023《WE ARE》指導單位為文化部，感謝台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。

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▲「WE ARE 我們的除夕夜」卡司名單。（圖／文化總會提供）

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