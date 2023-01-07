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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農提「北、基、汐」合併　蔣萬安諷：選舉倉促提出來

記者陳家祥／台北報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將在8日投票，民進黨候選人吳怡農在選舉公報上寫下「2026年地方選舉前，完成台北市與新北市汐止區及基隆市行政區域合併」等，引發討論。對此，台北市長蔣萬安7日譏諷，這牽涉到台灣整體的國土規劃，「中央地方也應該要有完善的溝通，絕對不是選舉到了才倉促提出來」。

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

吳怡農在選舉公報寫下「2026年地方選舉前，完成台北市與新北市汐止區及基隆市行政區域合併」，他認為行政區重劃才能均衡地方發展，需逐步合併成為「大台北都」，提升首都的城市競爭力。

而對於相關政策，吳怡農今（7日）解釋，台灣整體行政區域的重劃有三個重點，第一、整體來說，六都與其他縣市差距越來越大，應該要縮短。第二、台北身為首都，跟其他國家的首都相比，北市人口不到250萬，發展動能相對不足，希望北北基合併能夠提高大台北競爭力。

不過此言論今遭王鴻薇嗆，吳怡農委屈了，不該選立委，應該去選總統。對於王鴻薇的批評，吳怡農回應，自己所提的每個政見，都是國會議員該有的想法跟立場，對手有這樣的批評，或許是對立委的角色不夠熟悉，也凸顯兩個人的不同，一邊希望認真做事、一邊噴口水。

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