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北市超徵211億「普發8500」？　蔣萬安不發現金：用在市政推動上

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

稅收超徵近來成為熱門討論話題，社民黨議員苗博雅日前說，柯市長任內超徵211億，台北市民每人應可以得到8500元，台北市長蔣萬安7日被問到是否會發時表示，現在正在盤點相關稅收，在進行完整的評估之後會跟大家完整說明，一定是用在相關重要的施政上，「目前可能規劃是在市政的推動上」。

蔣萬安今受訪被問到議員苗博雅說柯市長任內超徵211億，台北市民每人可以得到8500，是否會發？他表示，現在正在盤點相關稅收，在進行完整的評估之後會跟大家完整說明。

蔣萬安說，未來一定是用在相關重要的施政上，包括減輕年輕人的負擔、相關福利政策的推動，都是很重要的考量。至於這樣的態度，是否代表不會發現金？蔣說，「目前可能規劃是在市政的推動上」。

媒體追問，是否還是主張還稅於民？蔣萬安說，目前都在盤點，未來要用做什麼用途還在評估中，「但很重要的考量，對於年輕人的負擔減輕還有相關社會福利政策的推動上，這是我們會優先考量的」。

另外，由於稅制問題，中央若要全民普發6000元，恐要先舉債支應，蔣萬安說，中央要考慮到相關財政紀律的問題，絕對不要讓民眾的權益受損，「接下來還有進入立法院相關審議程序，我們絕對尊重立法院相關審議的過程」。

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