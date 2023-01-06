取消柯市府「7點30晨會」傳統　蔣萬安：不要被形式主義綁住

▲台北市長蔣萬安主持「2023台灣燈會在台北」大會裝備發佈記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安上任一周後，取消過去柯市府執行8年的7點30分晨會，引發各外界討論。對此，蔣萬安6日受訪表示，接下來就是透過週一、週四晨會以及午餐會報的方式進行，會以最高效率進行市政的討論跟推動，「重點是不要被形式主義所綁住，而是要有彈性更有效率」。

蔣萬安小內閣目前仍有衛生局長懸缺、副市長未就任，針對前北市副市長黃珊珊在臉書上批評、民眾黨議會黨團召開記者會質疑人事低配，蔣萬安6日受訪時未多談，「我們都尊重各方的意見」。

而民眾黨議員昨召開記者會質疑市府，國民黨議員則幫忙緩頰，是否會引發府會衝突、藍白之間的爭執？蔣萬安重申，「不會，我們都尊重各方意見，我想大家有好的建議我們都接受」。

針對晨會取消，蔣萬安說，之前也強調，經過第一周的試運行後，也凝聚共識，「絕對是以效率為最高的原則，以議題為導向，而且以解決問題為重要的目標」，接下來我們就是透過週一、週四晨會以及午餐會報的方式來進行，同樣會以最高效率，來進行相關市政的討論跟推動。

蔣萬安說，最重要的是，尊重每個團隊有不同運作模式，但重點是不要被形式主義所綁住，而是要有彈性更有效率。

蔣萬安表示，經過第一周試運行後，覺得一星期透過一個晨會、一個午餐會報的方式，是比較有效率，「我想這個方面會先這樣子進行，然後我們也會針對不同的重點施政議題來討論，最重要的是面對市民關心的議題要來解決」。