僱用非法移工欠10萬元罰鍰　新北分署頭一遭幫賣全新沙發度難關

▲行政執行署新北分署商請書記官客串模特兒，為即將公開變賣的全新沙發拍商品照。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1家沙發工廠前年(2021年)剛從火災廢墟中重建、趕工力圖振作，去年卻因僱用2名非法外移工被裁罰15萬元罰鍰，老闆咬牙繳納5萬元就沒錢，工廠也歇業，他央求行政執行署新北分署幫他拍賣12組全新沙發抵債，新北分署慨然答應協助度過難關，還商請3位女書記官客串模特兒拍攝商品照，定於下周一(9日)起連續5天，在新北分署12樓拍賣室公開變賣，可刷卡，歡迎有除舊佈新需求的民眾選購。

本案沙發工廠位於新北市樹林區，因僱用2名非法越南籍移工從事車縫沙發布工作，前年10月間被新北市府勞工局查獲，依《就業服務法》裁罰15萬元罰鍰，由於遲未繳清，去年(2022年)6月間被移送新北分署強制執行。

▲行政執行署新北分署商請書記官客串模特兒，為即將公開變賣的全新沙發拍商品照。（圖／行政執行署新北分署提供）

沙發工廠呂姓老闆去年11月到新北分署申請分期付款，言談滿是無奈，他說工廠先前被一把火燒光，他和父親好不容易申請到銀行貸款重建，努力工作希望東山再起，但沙發師傅無故曠職，他找人介紹、臨時僱用2名移工加班出貨，結果因此挨罰。

呂男說，近2年來生意難做、收入銳減，他咬牙籌錢只能先付5萬元，新北分署同意他分5期每期繳2萬元，不料呂男隔月向新北分署表示，因為訂單銳減，只能忍痛將工廠歇業，他也付不出每月2萬元分期付款，但他還有一些庫存全新沙發，與其被民間債權人搬走，不如交給新北分署幫忙拍賣抵繳罰鍰，賣多少算多少。

▲行政執行署新北分署商請書記官客串模特兒，為即將公開變賣的全新沙發拍商品照。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署以往只對扣押物執行法拍，若拍賣所得已足夠抵償欠款，無論還有多少扣押物，通常都會喊停不再強制執行，呂男的請求是頭一次遇到，新北分署查明呂男的工廠先前確實遭逢祝融、目前也無營業，呂男既然有誠意面對罰鍰，新北分署決定幫忙，而且好人做到底，要把呂男拿出的12組沙發全賣掉，扣抵10萬元罰鍰若還有剩，會交給呂男度過難關。

新北分署表示，這12組沙發都罩上塑膠套防塵，保存良好，椅面材質為半牛皮或貓抓皮，其中11組是3人座或4人座，單價1.5萬元到2.5萬元，1組單人沙發椅售價8500元，即使均須外加5%營業稅，仍遠低於市價，雙北地區可送貨到府，電梯大樓酌收運費2000元，非電梯大樓每層酌收搬運費300元，呂男願提供短期保固。

▲行政執行署新北分署商請書記官客串模特兒，為即將公開變賣的全新沙發拍商品照。（圖／行政執行署新北分署提供）

為衝高買氣，新北分署還商請3位女書記官入鏡拍攝沙發商品照，定於下周一(9日)到下周五(13日)，每天上午10點到下午3點，在新北分署(新北市新莊區中平路439號北棟)12樓拍賣室公開展示變賣，可付現或刷卡，主持變賣的書記官林文正更預先惡補沙發相關專業知識、以備現場講解，歡迎過年前有除舊佈新需求的民眾選購，還可扶持傳統產業。