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接孩子出車禍酒駕被逮　男欠罰款車險被拍賣「1杯藥酒代價8萬」

▲▼新北市1名林姓男子欠酒駕罰單，愛車被行政執行署新北分署查封拖走，他趕緊到案刷卡付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北市1名林姓男子(左)欠酒駕罰單，愛車被行政執行署新北分署查封拖走，他趕緊到案刷卡付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名林姓男子2020年被查獲酒駕附載幼童，還與其他車子發生碰撞，被裁罰3萬元罰鍰遲遲未繳，加上滯納的1萬餘元牌照稅，都被移送行政執行署新北分署強制執行，新北分署日前查封林男停在路邊的休旅車並拖回保管，林男終於出面刷卡一次付清欠款取回愛車，聲稱當年看中醫喝1杯藥酒，以為休息夠了就開車上路，沒想到包含事故修車費與醫藥費，代價超過8萬元。

現年61歲的林男家住新北市泰山區，2020年7月12日晚間7點多，他開車在桃園市八德區被警員發現酒測值超標、車上還載有幼童，警方將林男酒駕涉及的行政罰移送桃園市政府交通事件裁決處，裁罰3萬元罰鍰，林男另滯納1筆1萬2000餘元的汽車牌照稅，但他都置之不理，去年(2022年)先後被移送新北分署強制執行。

新北分署扣得林男約2000元存款，通知林男盡快處理都沒下文，日前接獲通報，指林男名下1輛休旅車停在新北市林口區的路邊收費停車格，新北分署火速派人趕往查封，將車拖走保管，林男隔天終於現身，問清楚狀況後刷卡一次付清約4萬元欠款。

▲▼新北市1名林姓男子欠酒駕罰單，愛車被行政執行署新北分署查封拖走，他趕緊到案刷卡付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北市1名林姓男子欠酒駕罰單，愛車被行政執行署新北分署查封拖走。（圖／行政執行署新北分署提供）

林男透露，當年酒駕起因於他去中醫診所看病，醫師給他喝1杯藥酒調養身體，要他喝完須等酒意退去才能開車，他等到傍晚覺得應該沒問題，就如常去接送小孩，半路卻跟1對騎機車雙載的男女朋友發生碰撞事故，不但雙方都有車損，對方女友還撞傷腳。

林男說，警員到場對雙方做酒測，他因為呼氣酒精濃度超標，認賠對方醫藥費與修車費共5萬餘元，再加上酒駕罰單，1杯藥酒代價超過8萬元，不包括他自己的修車費。新北分署呼籲民眾切勿酒(毒)駕及交通違規，若因此被裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免被移送強制執行。

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