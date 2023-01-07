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高一弟詭消失震撼外網！傳「遭摘器官」藥水化屍亡　公安通報調查

▲▼江西上饒高一學生胡鑫宇在校內離奇失蹤80多天毫無音訊，在社會上引發其被活摘器官的猜測。（圖／翻攝自微博）

▲江西上饒高一學生胡鑫宇在校內離奇失蹤80多天毫無音訊，在社會上引發其被活摘器官的猜測。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導​

江西上饒高一學生胡鑫宇在校內離奇失蹤80多天毫無音訊，在社會上引發其被活摘器官的猜測，引發外網關注。網傳當地人爆料，一個具有罕見血型的高官得了重病，胡鑫宇的血型正好配上。江西上饒公安7日通報事件稱，「未發現胡某宇在校內被害、自殺、發生意外的痕跡證據。綜合現有信息指向胡某宇系自行離校，目前正在全力查找中。」

江西上饒鉛山縣的15歲高一學生胡鑫宇，早前在所讀的致遠中學內離奇失蹤，由於該校園封閉，他仿佛人間蒸發，家人一直苦尋無果，引發輿論高度關注。校方指，事後，救援力量幾乎翻遍了整間學校，連湖水、化糞池也抽乾了，但仍未能找到線索。

事後，推特網友懷疑此案涉及官商勾結，並可能與活摘器官有關。推特流傳的錄音中，一名學生家長說，自己孩子也在當地上學。他自稱，離胡鑫宇所在的致遠中學只有2公里。他說，致遠中學聘請的都是名師，教育質量很好，但這「不是一般的學校」，以前就有一個女生離奇失蹤，賠了150萬元人民幣。

這名家長說，現在整個縣城傳得沸沸揚揚的，說是一個「戴帽子的人」，是一個什麽「大官」，得了一種什麽病，需要移植器官，但這個「大官」血型非常罕見，而胡鑫宇的血型「正好配上了」。近日網上還流出一段半裸男生被抬上擔架的影片，以及一名男生大喊「我要回家」的錄音，稱是恢復出來的學校監控影片和胡鑫宇錄音筆錄音，但這些影音無法辨別真假。

據陸媒報導，1月5日，胡鑫宇的媽媽再次悲痛發聲。媽媽反覆在說的一句話就是，「我的兒子已經被學校給害了，已經被害了，我們只要一個真相，我們請求相關部門進行立案。」

江西省上饒市公安機關今天（1月7日）發布詳細通報稱，2022年10月15日8時許，胡某宇家屬及老師到公安機關報警稱，胡某宇於10月14日晚在致遠中學校內失蹤，連夜尋找未果。接警後，公安機關立即受理處置，調集警力、動員社會力量進行搜尋、發布協查。11月20日成立由省市縣三級公安機關組成的聯合工作專班開展調查。

通報稱，致遠中學由劉某來等5名教師於1999年8月創立，系全日制私立中學，現為劉某來一人獨資所有，無外資背景。胡某宇失蹤時，致遠中學校內共安裝有119個監控攝像頭，其中109個分布在3棟教學樓、6棟宿舍樓等樓內，10個分布在學校正門、東側門等室外，學校室外公共區域攝影機監控覆蓋範圍約三分之一，絕大部分圍牆無監控覆蓋。

通報稱，10月15日接警後，公安機關調取並固定了事發當日與胡某宇行動軌跡有關的攝影機畫面。受公安機關邀請，杭州海康威視數碼技術股份有限公司技術人員自11月4日起多次到現場查看設備，並於12月16日出具了《鉛山縣致遠中學硬盤錄像機情況報告》，證明校內硬盤錄像機無手動刪除日誌和錄像的功能模塊。設備廠家專業技術人員進一步說明設備日誌和錄像存儲、安全保護原理，確認無廠家設備及技術支撐無法刪改。同時，公安機關還組織影音技術專家進行實驗及反覆論證，結合對事發前後所有出入監控室人員的調查，認定校內監視器畫面未被人為刪改、關閉。

通報表示，學校法定代表人、校長劉某來，男，1962年生，鉛山縣人，現戶籍地浙江省杭州市，名下僅有鉛山縣私立致遠中學一家機構。其妻、其子曾先後註冊成立4家教育科技類公司，其中1家於2017年11月註銷，2家於2022年8月申請註銷並於10月正式註銷，1家於2022年12月申請註銷。劉某來沒有弟弟，有一哥哥為大學退休教授。劉某來及其家屬均未涉及殯葬、醫療行業。

通報直言，經查詢公安機關接處警紀錄，2015年至胡某宇失蹤前，共發生8起致遠中學學生走失求助警情，8名學生均系自行出走且已找回。此外，2022年7月5日該校丁姓女生在校外居住小區內墜亡，排除刑事案件。學校從未發生教師失蹤事件。

通報進一步解釋，胡某宇2007年7月生，就讀致遠中學後，多科測試成績在班級排名中下，本人曾向老師同學表示學習吃力、壓力大，注意力難以集中，存在睡眠問題、休息不好，想回家。胡某宇曾多次在書本、筆記本上寫下了失眠、失落、想回家等文字內容。9月27日，胡某宇曾與母親三次通話共43分鐘，哭訴不想讀書、想回家。十一假期前，同學聊天時曾談論可以從圍牆一角翻越出校等內容。十一假期期間，其母親和哥哥專程從外地趕回予以安撫。10月11日地理測試成績公布排名全班末位。10月12日、13日，胡某宇曾多次到宿舍樓三樓陽台觀望睢園及校外樹林山崗方向，並邀請同學去睢園。10月14日，胡某宇上課時總是低著頭，看著課本發呆。

通報指出，據10月14日攝影機畫面顯示及調查證實，胡某宇下午下課後到食堂用餐，晚餐後17時40分獨自回到306寢室短暫停留，後上到五樓陽太停留2分57秒，往睢園和校外樹林山崗方向張望。17時45分走出宿舍樓，打籃球的同學與其簡單對話，攝影機畫面顯示其往睢園方向走去;17時49分胡某宇再次返回宿舍樓，未回寢室，17時50分到達五樓陽台停留13秒。17時51分30秒胡某宇從宿舍樓走出後，打籃球的同學再次與其打招呼，並看到其走上睢園台階，17時51分58秒在睢園方向離開攝影機範圍之後再未發現胡某宇軌跡。

通報表示，對網友關注的班導師嚴某強、副校長王某、校長劉某來等人，通過監視器畫面印證、證人證言證明、其他信息綜合認定，均未發現異常情況，排除犯罪嫌疑。

最後，通報強調，經查，網傳信息「二樓白布裹屍」、「後山發現帶血衣被」、「後山發現實驗室」、「化糞池發現碎骨」、「被光頭老師殺害」、「被化學老師用藥水化掉」、「被人帶進醫院割去器官後拋屍河內」、「SUV汽車運人」、「錄音筆已找到」等均系謠言。

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