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大陸 大陸焦點 特派現場

江西九旬老人確診被丟包大街！　救護員「扔在醫院門口」直接離開

▲▼山西9旬陽性老人流落街頭。（圖／翻攝自頂端新聞）

▲山西9旬陽性老人流落街頭。（圖／翻攝自頂端新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一段「陽性病人流落街頭，下落不明」的影片，13日在大陸社交軟體上引發關注。影片記錄的是一段電話錄音，對話內容顯示，疑似一名九旬老人陽性被救護車拉走，之後流落街頭。影片中的聯絡電話顯示為山西大同。

據《頂端新聞》報導，這段長達4分41秒的錄音檔，起初是2名女士對話。一名疑似社區工作人員A，另一名疑似救護車工作人員B。A向B詢問，確不確定老奶奶在鐵路醫院？B回應說，他們把病人送到醫院了，至於接沒接受，其不知道。

「你們放在那兒，得人家接收，那麼大歲數了，扔在街上能行了」？A提醒B，盡快落實一下老奶奶的情況，看醫院有無接收，「這個事兒得確定，這麼嚴重的事兒，不能把老人扔街上，尤其是陽性。她感染其他人，你們咋交代呢？」

隨後，B跟自己電話這頭的人溝通後，一名男士C接過電話。A再次提醒，他們拉走的姓李的老奶奶被扔在街上了，「最起碼得讓人家接收了再走，現在老人在大街上走，你說咋處理呢？老人沒有手機，是旁邊路人發過來的照片。這個老人是陽性，你們也知道。90歲的老人讓扔街上，這也不像話呀。」

C則一再重複，他們將老人拉到醫院門口，就算完成任務了。C說，「120（大陸急救號碼）說聯繫好了，放在門口就行了。我們就……。」A追問，「你放門口，最起碼得等人家接收了吧？沒人接收，老人下車就沒人管了，在大街上溜達。這太嚴重了吧？」C又反問道，「沒人接收跟我們有啥關係呢？」

在之後的電話溝通中，A又多次請C跟醫院落實老人現在的情況，「你們過來拉的，那肯定是相對有交接的。」而C則讓A自己撥打120。

據《河南廣播電視台鄉村頻道》報導，在警員的幫助下老人找到了，且送至醫院做了檢查。隨後，老人被安排到三兒子被隔離的方艙和兒子一起。

此事讓網友炸鍋，呼和浩特市新聞網的影片帳號「青橙融媒」還曾闢謠，「近日，一條疑似老人家屬與120對話的語音在我市的微信群流傳對話內容為：疑因未提前與醫院對接好，便將老人放在醫院門後離開，導致老人無人接收流落街頭。部分網友聽到這個語音後，誤以為發生在呼和浩特。經核實，此事發在外地。並非呼和浩特！請勿傳！勿信！」

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