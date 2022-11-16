15歲高中生學校中詭消失…「人間蒸發1個月」警地毯式搜尋無發現

▲他失蹤前最後的身影。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

從宿舍到教學樓僅有不到100公尺的距離，但15歲的高一學生胡鑫宇，就在路上離奇失蹤了。11月15日，母親透露，10月14日孩子從江西上饒鉛山縣致遠中學失蹤後，家人們從未停止尋找，救援隊以及警方也在幫忙搜尋，就連學校裡的人工湖和化糞池都抽乾找過了。然而，如今1個月已經過去了，依然沒有找到關於孩子的線索。

據《極目新聞》報導，母親介紹，10月15日上午，在福建打工的她剛從睡夢中醒來，猛然發現手機裡有許多家人打來的未接電話。她聯繫上丈夫後，才得知兒子在學校裡失蹤，丈夫和其他家屬一起找了一整夜，但沒有任何進展。

掛了電話後，母親第一時間收拾行李，趕回了鉛山縣。母親說，當時她去了兒子的宿舍，包括他兒子在內，那間宿舍一共住了7個學生。她問了和兒子同宿舍的同學，得知兒子是10月14日傍晚，在從宿舍去教學樓上晚自習的路上失蹤的，「從宿舍到教學樓只有不到100公尺的距離，想像不到究竟發生了什麼。」

學校裡的攝像頭記錄下了胡鑫宇失聯前的一段影像。影片顯示，10月14日下午5時48分，胡鑫宇最後出現在宿舍樓，隨後就沒有了蹤影。

母親說，雖然宿舍到教學樓只有不到100公尺的距離，但有一處十多公尺拍不到。兒子失蹤的時候，身上只帶了一個錄音筆，電話、手錶、身分證以及現金都在宿舍。

「我有兩個兒子，那個錄音筆，是大兒子幫鑫宇買的」，母親表示，十一期間，鑫宇曾經找到大兒子，說想要一個錄音筆，當時給出的理由是，上課有聽不懂的地方，可以錄下來課後多聽幾遍，並且還稱自己有什麼感言也可以錄下來，「不知道這與兒子失蹤有沒有關聯。」

參與搜救的鉛山綠舟救援隊工作人員透露，事發後，他們共出動了30多名隊員幫忙尋找孩子。救援過程中，他們做了很多假設，主動失聯和被動失聯兩種情況他們都考慮到了，但始終沒有發現有價值的線索，「我們也搜救過很多失聯人員，像這一次的情況確實很少遇到。」

胡鑫宇的另一名親屬則表示，致遠中學是封閉式學校，平常學生是不能隨意進出的，因此他們認為胡鑫宇的失蹤非常蹊蹺。

為了尋找胡鑫宇，救援力量幾乎翻遍了整個學校。母親稱，事發後，學校老師一起幫著幾乎找遍了男生和女生宿舍，除此之外，救援人員還抽乾了學校的人工湖和化糞池，但都沒有發現兒子的蹤影，「當時我丈夫，還仔細檢查了從化糞池裡抽出來的東西。」

致遠中學副校長接受採訪時也稱，校長在10月15日，也組織了全校教師對學校內所有地方進行查找，包括所有的房間、水池、樓頂、閣樓和化糞池等，甚至還將學校內人工湖的水都抽乾，仍然沒有找到人。學校每間教室、宿舍和走廊都安裝了攝影機，宿舍旁邊的小山坡之前也安裝了攝影機，但是年久失修，已經沒法用了。學校可以翻牆出去的位置都長滿了苔蘚，他們仔細檢查了，沒有發現任何踩踏的痕跡，學校圍牆外也沒有發現不對勁的地方。

「失蹤前，孩子似乎沒有任何異常」，母親說，她問了兒子的多名同學，大家並沒有發現兒子近段時間有什麼異樣。這些天，他們也接到了很多熱線網友提供的線索，但一一排查後，都不是和兒子有關的資訊。無論如何他們都不會放棄尋找，她仍然相信會有奇跡出現。