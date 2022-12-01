活摘器官還不夠！人蛇集團成員「兼職」賣毒品咖啡包　3人慘了

▲嘉檢查獲人蛇集團成員不僅活摘、販賣他人器官，還賣毒品咖啡包。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

桃園地檢署今年10月查獲國內首宗活摘人體器官販賣案件，順利逮捕3嫌，檢警專案小組持續追查，又發現案外案，查出人蛇集團成員還涉嫌販賣毒品咖啡包，嘉義地檢署經偵查終結，對3嫌提起公訴，其中王嫌、林嫌昨（30）日移審嘉義地院訊問後，裁定羈押。

嘉義地檢署海外人口販運專組吳咨泓檢察官指揮嘉義縣警察局水上分局、嘉義縣警察局刑警大隊組成專案小組，查獲王、林所在的人蛇集團，專門誘騙不知情豬仔，佯稱到柬埔寨從事行政文書工作，保證底薪6、7萬，再以疫情期間出國需要健康檢查為由，誘騙豬仔前往醫院做完肝臟、腎臟和X光檢查，另找人帶至機場送出國，前後共取得100萬元暴利。後續因買家不願進行器官交易，豬仔才倖免於器官被摘取下場，最後趁機驚恐逃回台灣。

經調查後發現，嫌犯手機的對話紀錄中，以「全拆」等術語作為暗號，意指可摘除心臟、肝臟、腎臟與眼角膜等器官，手法相當兇殘。

專案小組今年8月25日持搜索票，前往人蛇集團成員們的租屋處搜索，卻意外查獲王、林與其他非集團成員將第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」及果汁粉，以固定比例裝入咖啡包，接著以封口機封膜完成包裝，伺機販賣牟利。

▲檢方在犯嫌租屋處查獲小型毒品加工廠。



檢方在現場扣得分裝含有毒品成分的咖啡包501包，尚未分裝的毒品粉末2包、黃色過之粉末4幫，及磅秤4台、調合塑膠盆4只、夾鍊袋1批、咖啡包包裝袋1批、含有第三級毒品「3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺戊酮」成份之粉末1包、封口機3台、分裝工具1批、點鈔機1台等物。

全案經嘉義地檢偵查終結後，王、林涉犯違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法，以及販賣第三級毒品等罪嫌起訴，30日王、林嘉義地院訊問後裁定羈押。