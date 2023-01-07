SONY微博帳號遭禁言！傳因「3個月前一則PO文」惹火陸網

▲索尼中國微博帳號被禁言。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導​

SONY在大陸社交媒體的發文近日遭大陸網友出征。索尼（中國）官方微博帳號4日晚間被微博禁言，帳號頁面顯示，「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。網友指出，是因此前發布的一張黑狗的照片，疑似隱射中共烈士邱少雲。

據維基百科，邱少雲1926年7月12日出生，是四川省銅梁縣關濺鄉十一保玉屏村（今重慶市銅梁縣少雲鎮少雲村）邱家溝人，中國人民志願軍戰士，中華人民共和國革命烈士，1949年12月參加中國人民解放軍，1952年在韓戰中陣亡，得年26歲。陣亡前為第15軍第29師第87團第9連戰士。後被追認為中國共產黨黨員。

1月4日晚間，認證為「索尼（中國）有限公司官方微博」的帳號「索尼中國」被禁言，被禁言的具體原因，微博方面暫未給予說明，索尼中國帳號頁面則顯示，「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。在被禁言前的數個小時，索尼中國仍持續更新動態。

不少大陸網友將索尼（中國）官方微博遭禁言的原因，歸咎於去年10月12日，索尼（中國）官方微博發布的一則圖文惹禍。該則圖文的相片是在一片火紅楓葉中，露出一隻黑狗的臉。搭配的文字是，「待到山花爛漫時，她在叢中笑」。

上述文字出自毛澤東的作品，全文為，「風雨送春歸，飛雪迎春到。已是懸崖百丈冰，猶有花枝俏。俏也不爭春，只把春來報。待到山花爛漫時，她在叢中笑。」不少網友指索尼中國發布上述消息的時間點，10月12日正是邱少雲在韓戰中陣亡之日。一些網友認為索尼（中國）這則圖文帶有惡意，遭禁言是「活該」。但也有網友認為，這沒有什麼，何必因此禁言。

網友發現，這已經不是索尼中國第一次被處罰。2021年10月12日，索尼（中國）有限公司因違反《中華人民共和國廣告法》（2018）中「廣告不得損害國家的尊嚴或者利益，泄露國家秘密」條款，被北京市朝陽區市場監督管理局行政處罰，罰款100萬元人民幣。行政處罰決定書顯示，此次處罰是針對該公司在2021年6月的一則新品廣告。

2021年6月30日晚，「索尼中國」發布預熱海報，宣布新機將選在7月7日晚上10點發布，而這正是1937年「七七事變」的發生時間，這一「巧合」隨即引發中國網友質疑和憤怒。

次日上午，「索尼中國」帳號先後將宣發微博和公眾號文章刪除，並就此事發布道歉聲明，表示由於工作安排不周，在新品發布的日期選擇上給公眾造成誤解和困擾。公司對此深表歉意，並已第一時間取消相關活動安排。