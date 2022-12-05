吳景欽／收購動視暴雪　微軟涉市場獨占嗎

▲微軟以687億美元收購遊戲巨擘動視暴雪公司（Activision Blizzard Inc.），引發其是否涉及寡占或獨占市場的法律爭議。（圖／路透社）

2011年底，微軟宣布以687億美金併購全球最大的電玩遊戲開發商「動視暴雪」（Activision Blizzard）後，除金額創下天價外，也因涉及是否獨占、寡占之問題，於2022年初開始，各國監管機關就進入是否核准之程序。至目前為止，除沙烏地阿拉伯、巴西、塞爾維亞同意外，諸如美國、英國、歐盟等較大之遊戲消費市場，皆進入實質的調查程序，甚至不排除以訴訟解決。

為維持公平競爭，保障消費者權益，現代國家都會以法律來限制寡占、獨占，例如我國的《公平交易法》；若遇有企業併購時，若有涉及寡占或獨占，就必須經由主管機關申請許可，如我國的公平會。而目前微軟併購動視暴雪一案，以英國的交易與市場局（Competition and Markets Authority; CMA）對此併購案提出的質疑，最能看出爭議所在。

在電玩遊戲市場上，如單就家用主機來說，是由索尼的PS、微軟的XBOX及任天堂的SWITCH，即一般所稱的「御三家」（日語，用於統稱一個領域中最著名的前三者）所掌控。其中，又以PS主機在市場上最占多數，其次為SWITCH，最後才是XBOX。在三家主機寡占下，除由三家公司所自行研發的遊戲外，也必須仰賴第三方，即其他遊戲公司或獨立工作室來支撐，這三家公司則可藉由遊戲上架來收取權利金。

至於三家公司自行開發上市的遊戲，自以歷史悠久的任天堂為最多，如眾所皆知的馬力歐、寶可夢、薩爾達等系列。因此等遊戲太受歡迎，由自家主機所獨占，就理所當然，亦促使後起之秀的索尼，起而效尤，除自行開發的遊戲外，更為取得著名遊戲，如「最終幻想」，以付出高額權利金的方式來獨占發行權。相對於此，微軟跨入遊戲主機的時間較晚，自行開發且具有市場優勢的遊戲並不多，這也是微軟一直處於三大家之末的主因。

為扭轉如此的劣勢，微軟首開業界之先，推出類如串流影視平台的遊戲訂閱制，即XGP（XBOX game pass），以月付數百元即可玩上千遊戲為號召，成功在市場取得不錯之成績。同時，為了彌補自家遊戲的不足，便開始收購遊戲公司，這使得遊戲界龍頭得索尼備感威脅。而在微軟收購動視暴雪後，就將此爭議給爆發出來。

由於動視暴雪擁有非常多著名的遊戲IP（Intellectual property），如「決勝時刻」、「星海爭霸」、「暗黑破壞神」、「魔獸世界、「鬥陣特攻」、「Candy Crush Saga」等，在遊戲市場上，與騰訊同屬未有自己開發的遊戲主機，卻能與御三家相抗衡的企業。換言之，在遊戲市場上，排名第三的微軟，一旦收購第四名的動視暴雪，無疑必將取代索尼而成為業界龍頭。如此的結果，自會浮現市場是否會出現獨占、寡占之現象。

而在CMA在調查是否獨占時，除要求微軟說明外，也通知利害關係者，如索尼、任天堂及其他遊戲公司，以書面表達意見之機會，而其中，自以索尼的動作最劇烈。因其認為，在動視暴雪擁有如此多賺錢的IP，一旦被微軟併購，這些遊戲恐無法出現在XBOX以外得主機或平台，就會形成獨占；微軟即可任意提高遊戲價格，必將不利於消費者。如以「決勝時刻」來說，其一直是第一人稱射擊遊戲的龍頭，每年年底推出新作，線上遊玩人數動輒上百萬人，一旦為微軟所獨占，習慣於其他平台的消費者權益必大受影響。

而微軟在面對CMA與索尼的質疑，雖提出長達111頁的說明，但其為自我辯護的主軸，竟詭異到稱自己的XBOX主機，於消費者來說，遠不如PS、SWIITCH受歡迎；又承認自家開發的遊戲品質，也遠不如索尼與任天堂，試圖減損自家主機的市場影響力。同時，對於動視暴雪的遊戲，如爭議焦點的「決勝時刻」，則舉數據指出，其於玩家的喜好來說，並不如索尼所稱的那麼受歡迎，且使用的平台也以PS主機最多。甚且，動視暴雪的遊戲，並非只在遊戲主機，也包括電腦、手機與平版，若將電腦、手機與平版的遊戲列入，也應將Google與蘋果納入是否獨占、寡占的考量，而不能只針對微軟。由此看來，此場遊戲界所扯出的法律攻防戰，恐還有一段路要走。

好文推薦

吳景欽／太魯閣號事故一審判5年是重判或輕刑

吳景欽／【警大校長出入黑道招待所】黑白道接觸的紅線

吳景欽／張錫銘18次假釋遭駁 救濟淪為形式嗎

●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。