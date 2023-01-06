雨神終於走！今乾冷空氣「越晚越冷」探11℃　下周東北季風再轉濕

▲今日冷空氣前緣掠過，北、東偶有局部短暫雨。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今日冷空氣前緣掠過，北、東偶有局部短暫雨，下午起氣溫漸降、晚轉乾，連續多天的施涼天氣終於可以停歇。今日冷空氣前緣掠過，明晚至下周日清晨最低溫下探11度，下周二有微弱東北季風報到，北部、東半部再轉有雨天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日冷空氣前緣掠過，北、東偶有局部短暫雨，下午起氣溫漸降、晚轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇。各地區平地氣溫：北部14至21度，中部13至25度，南部14至26度，東部14至25度。

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▲左圖：6日4：30外線色調強化雲圖顯示，北海岸、東北部有較多低雲，海峽有高層雲移入。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波在北海岸及東側海上。右圖：4：30累積雨量圖顯示，北海岸、東半部有局部降雨。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明(7)日乾冷空氣南下，各地晴朗、陽光下舒適，明晚至下周(8)日晨，因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。下周日白天起至周一(9日)冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升；各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大；下周一中高層雲系逐漸移入，南台灣近山區偶有零星飄雨的機率。

下周二(10日)微弱東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部近山區偶有零星飄雨的機率；各地氣溫略降，北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下周三(11日) 微弱東北季風減弱、下周四至周六(12至14日)，大氣逐漸增暖、水氣多，為「暖陽如春」易起霧的型態。第10天(15日)鋒面抵達、變天；模式仍在調整其模擬誤差，應持續觀察。第10天之後有冷空氣南下，但能準確模擬台灣何時、會降至幾度的電腦模式，現實並不存在。故無需「言之過早」，耐心觀察吧！