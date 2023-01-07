補班日！越晚越冷探11℃　下周日「強冷空氣」來襲溫驟降

▲今天補班日，乾冷空氣南下，全台天氣晴朗。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天補班日，乾冷空氣南下，全台天氣晴朗，不過晚間、明晨因「強輻射冷卻」加持，低溫降至11度左右。下周二(10日)東北風略增強，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率。另外，15日有另一波強冷空氣南下，氣溫將會驟降、北、東轉雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日乾冷空氣南下，各地晴朗，在陽光下感受舒適，今晚、明(8日)晨，因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。今日各地區平地氣溫：北部11至20度，中部12至24度，南部13至25度，東部13至24度。

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明日白天起至下周一(9日)冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升；各地晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大。

▲左圖：7日4：30外線色調強化雲圖顯示，東側海面有殘存低雲，逐漸往南移動。右圖：4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波都在海上，亦逐漸南移。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

下周二(10日)東北風略增強，影響很輕微，北海岸、東半部雲量略增、有局部短暫雨的機率，西半部中高層雲系逐漸移入，仍為多雲時晴、山區偶有零星少量飄雨的機率。各地氣溫略降，白天舒適、早晚涼。下周三(11日)季風減弱，氣漸升。下周四至周六(12至14日)，大氣增暖、水氣多，各地大多晴朗，為「暖陽如春」易起霧的型態。

模擬第9天(15日)鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降。第10天(16日)起受強冷空氣影響。但會有多強？能持續幾天？則已超過「數值預報模式」的「理論極限」。無需「言之過早」，循序觀察吧！