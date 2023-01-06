今晚降溫！直逼冷氣團　鄭明典示警極渦偏強「下波極寒時間曝」

▲冷空氣今晚報到，周六和周日夜間和清晨最冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今晚起冷空氣南下，降雨趨緩，周末兩天(1/7~1/8)夜晚和清晨將是最冷的時候，介於東北季風和大陸冷氣團之間；下周二(1/10)又有東北季風增強，未來一周降雨將出現三階段變化，下周二過後雨區擴大北部、東半部以及山區。氣象局長鄭明典也示警北極渦旋偏強。氣象局預測，下下周有強冷空氣南下趨勢。

氣象局預報員李孟軒表示，今天白天由於比較水氣多，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，晚上有乾冷的冷空氣南下，降雨將趨緩，剩花東有短暫雨，冷空氣強度介於東北季風和大陸冷氣團之間，今晚(1/6)將持續到周日(1/8)清晨，預估周六、周日(1/7~1/8)清晨氣溫偏低，預估北部、東北部、中部低溫13到14度，其他地區為16到18度；周日(1/8)過後冷空氣減弱，台灣上空雲量偏多，冷空氣逐漸南下，帶來較乾空氣。

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未來一周降雨趨勢部分，李孟軒表示，周六(1/7)這一天，降雨最零星，花東有零星降雨，周日、下周一(1/8~1/9)水氣增加，降雨偏向東半部，其他地區雲量逐漸增加，下周二(1/10)之後，會有另一小波東北季風增強，水氣偏多，東半部、北部會有局部短暫雨，中南部山區也有降雨現象。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

溫度方面，李孟軒表示，未來一周有兩波冷空氣，今天開始冷空氣南下，今天白天水氣多、雲量多，北部高溫18度，中南部可到20度以上，這波冷空氣影響影響到周日(1/8)清晨，周六、周日(1/7~1/8)早晚氣溫偏低，北部、東北部13到14度，中部13到14度，其他地區15到17度，白天北部17到18度，花東20度以上，周六、周日白天氣溫會回升，中南部周末日夜溫差大，周末這波冷空氣界在東北季風和大陸冷氣團之間。

下周一(1/9)冷空氣減弱，不過下周二、下周三(1/10~1/11)又有東北季風增強，高溫有下降趨勢，低溫落差不大。

李孟軒表示，接下來這波介於東北季風和大陸冷氣團最冷的時間點，周六、周日(1/7~1/8)早晚清晨都有機會，最低溫普遍北部、東北部、中部13到14度，其他15到17度；近山區平地和空曠地區會再低1到2度，會有11度低溫機會。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

不過氣象局也透露，又有極寒冷空氣逼近可能，氣象局長鄭明典在臉書上表示，北極渦旋在12月下旬氣溫最低，但是今年過了氣候上的低點之後，極渦持續增強，現在極渦維持在一個明顯偏強的狀態。

李孟軒表示，極渦偏強，主要是北極氣溫偏低，除非有些暖空氣移入北極把冷空氣帶到低緯度，台灣大致屬偏低緯度，未來還要看冷空氣走向是否針對台灣決定，但下下周有強冷空氣南下趨勢，電腦模式每報變動性偏大，後期冷空氣真正影響時間和強度仍要觀察。