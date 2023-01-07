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整合非綠平台、制定初選規則　鍾小平：朱立倫2024仍有優勢

▲▼台北市議員鍾小平。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨九合一選舉大勝，後勢看漲，尤其大勝對手的新北市長侯友宜儼然成為最大諸侯，近來也不斷有「侯朱爭」的話題出現。台北市議員鍾小平說，實力跟黨的規矩一樣重要，領袖要能化解分裂、促進團結，2016、2020國民黨做得非常糟，但相信朱立倫主席跟前主席吳敦義不一樣，「吳敦義是民調很低但想選得要死，朱立倫如果民調力有未逮，我認為他也不會堅持要選」。

針對2024年國民黨的總統人選，鍾小平說，鴻海創辦人郭台銘選不選不知道，「郭選的話就跟台中市長盧秀燕、侯友宜不一樣，沒有做好做滿的問題，我認為郭參選的機率低於50%，不能說他不會選，但他選的機會比較小」。

鍾小平分析，郭台銘出來的話，機會很大，但他的劣勢就是他對政治的嫻熟度要加強，然後政治班底也很重要，選舉是個團隊，不是單一候選人。

而侯友宜的優勢是地盤很大、贏很多，是最大諸侯、民調最高，但劣勢就是做好做滿，且還是回到他的國政團隊太弱。國至於政策強的，像朱立倫、盧秀燕，但盧也有做好做滿問題，近來討論的「侯盧配」不符現狀，直轄市長不可能為了一個虛位副手去辭職。

鍾小平說，盧秀燕若要選就是選正的，不會選副的，「看起來有一點起心動念，她的優勢就是決戰中台灣、女性」。而黨主席朱立倫的劣勢就是民調太低，但優勢在於整合柯文哲，如果有本事整合成朱柯配且民調又高的話，還是有機會。但若朱柯配民調還比不上單獨盧、郭、侯的話，機會就變小，所以各有優劣。

至於2024年國民黨要如何跟民眾黨主席柯文哲互動？鍾小平說，若讓柯文哲單獨選的話，國民黨可能會選不上，所以整合「非綠平台」就是最大目標，甚至連時代力量也可以試試看，「無黨籍、時代力量、國民黨、民眾黨的整合，建構一個非綠平台、討厭民進黨要下架的，都投這組，所以這就是朱立倫的優勢之一，他可以啟動黨對黨的談判，以及制訂遊戲規則，有主場優勢」。

鍾小平說，為什麼朱立倫民調不高，但還是有很多媒體把他列為主要候選人之一？因為主席還是有很大的權力，朱會比誰都努力認真談，一方面是為了自己的提名，一方面是為了2024下架民進黨努力，建構非綠平台，他也有身分談，也是會最積極的去談。

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