鍾小平表態再戰中正萬華立委　要串聯青壯世代拚「國會過半」

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

鍾小平過去就曾多次爭取參選立委，這次在被問到此事，他大方表示，「我會爭取提名，希望能夠有機會代表KMT參選」，且還強調不只他這席，最近很熱門的世代交替議題，重點是誰選得上？看起來年輕的像李柏毅、徐巧芯，年輕選票都是多的。

鍾小平說，國民黨選票的結構，從世代的面相來看，50歲以上的選票國民黨很多，20到35歲很少，35到49歲算中生代選民是大家可以努力爭取的，稱為中產階級，「中產階級跟年輕世代，這些年輕的議員表現都很傑出」，他們能爭取多拿一些國民黨拿不到的20到35歲，所以很鼓勵他們參選。

「簡單講，誰選？一定要有公平的初選機制，就是看民調。」鍾小平說，很多區，譬如台北市的中正萬華、士林北投、內湖南港，這些區都是可以贏回來的，其他像是板橋東區、汐止、中和甚至新莊，也這都是可能拿回來的。

鍾小平說，盤點一下，桃園有2、3席，台中有2、3席，這次中生代、新生代就推出最強、最有競爭力的候選人，「我們想做一個偉大的事，把國家救起來，把黨救起來」，盤點在以前的優勢選區，這2次2016、2020年因為不團結所以輸得很慘，「把這20個區域立委拿回來，來回就是40席」。

鍾小平強調，立法院國民黨單獨過半那是非常重要的事情，「所以整個『救黨救國連線』要拉起來，我願意為黨奔走來幹這事情」；鍾說，會去各地拜訪，只要會贏的人，把中生代、新生代串起來，目標就是要贏得立委席次，總目標是要多贏20席，讓國民黨單獨過半，「目前揪了徐巧芯、李柏毅，過完年後陸續要努力去跑」。

至於過去參選都造成黨內有雜音，鍾小平坦言，這都要去化解，但黨內競爭也不必怕吵架，大家初選互相不攻擊，提出正向、好的政見，爭取各選區的支持，選完以後就服膺初選的結果。

而近來熱議的「帶職參選」話題，鍾小平先是反問，議員任期沒有做完去選立委好不好？長久以來有很多例子，未必都是好的例子，所以長遠來看，選委會是不是可以規劃把2022、2024選舉併在一起，定於一尊，就不會有帶職參選的問題，但這是很大的選制改變

鍾小平也說到，有時候也不要拘泥於一席立委或鄉鎮市長，「夠強的話，1席立委大概大過10席議員」，國家整體目標是過不過半，還是回到選最強的，國民黨立委單獨過半還是最崇高目標。