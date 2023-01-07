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鍾小平表態再戰中正萬華立委　要串聯青壯世代拚「國會過半」

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員鍾小平持續針對黃珊珊是否選下屆台北市長來追問柯黃兩人。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

  

鍾小平過去就曾多次爭取參選立委，這次在被問到此事，他大方表示，「我會爭取提名，希望能夠有機會代表KMT參選」，且還強調不只他這席，最近很熱門的世代交替議題，重點是誰選得上？看起來年輕的像李柏毅、徐巧芯，年輕選票都是多的。

鍾小平說，國民黨選票的結構，從世代的面相來看，50歲以上的選票國民黨很多，20到35歲很少，35到49歲算中生代選民是大家可以努力爭取的，稱為中產階級，「中產階級跟年輕世代，這些年輕的議員表現都很傑出」，他們能爭取多拿一些國民黨拿不到的20到35歲，所以很鼓勵他們參選。

「簡單講，誰選？一定要有公平的初選機制，就是看民調。」鍾小平說，很多區，譬如台北市的中正萬華、士林北投、內湖南港，這些區都是可以贏回來的，其他像是板橋東區、汐止、中和甚至新莊，也這都是可能拿回來的。

鍾小平說，盤點一下，桃園有2、3席，台中有2、3席，這次中生代、新生代就推出最強、最有競爭力的候選人，「我們想做一個偉大的事，把國家救起來，把黨救起來」，盤點在以前的優勢選區，這2次2016、2020年因為不團結所以輸得很慘，「把這20個區域立委拿回來，來回就是40席」。

鍾小平強調，立法院國民黨單獨過半那是非常重要的事情，「所以整個『救黨救國連線』要拉起來，我願意為黨奔走來幹這事情」；鍾說，會去各地拜訪，只要會贏的人，把中生代、新生代串起來，目標就是要贏得立委席次，總目標是要多贏20席，讓國民黨單獨過半，「目前揪了徐巧芯、李柏毅，過完年後陸續要努力去跑」。

至於過去參選都造成黨內有雜音，鍾小平坦言，這都要去化解，但黨內競爭也不必怕吵架，大家初選互相不攻擊，提出正向、好的政見，爭取各選區的支持，選完以後就服膺初選的結果。

而近來熱議的「帶職參選」話題，鍾小平先是反問，議員任期沒有做完去選立委好不好？長久以來有很多例子，未必都是好的例子，所以長遠來看，選委會是不是可以規劃把2022、2024選舉併在一起，定於一尊，就不會有帶職參選的問題，但這是很大的選制改變

鍾小平也說到，有時候也不要拘泥於一席立委或鄉鎮市長，「夠強的話，1席立委大概大過10席議員」，國家整體目標是過不過半，還是回到選最強的，國民黨立委單獨過半還是最崇高目標。

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