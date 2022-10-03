鍾小平還原「環南晚會男子心肌梗塞倒下」：當時陳時中正在唱歌

▲昨晚一名男子因為心肌梗塞失去呼吸心跳，擁有護理師執照的華江里長參選人洪佳君，她立即跪地實施CPR相救。（圖／鍾小平提供）



記者陶本和、袁茵／台北報導

台北市環南綜合市場攤商聯誼晚會於2日晚間舉行，當天一名男子心肌梗塞失去呼吸心跳，而會場中有護理師執照的里長參選人洪佳君當場實施CPR，不過該男最終送醫不治。對此，有媒體指稱，事發當時無黨籍市長參選人黃珊珊還在喊「凍蒜」，台北市議員鍾小平3日受訪時替她平反，強調事發當時民進黨參選人陳時中正在唱歌。

鍾小平2日晚間接受《東森新媒體ETtoday》電訪時轉述，現場約有500多人在場，突然有一名里民於8點倒下，剛好附近坐著擁有護理師執照的里長參選人洪佳君和一排護理師，所以趕緊請對方到場相救，由洪佳君負責CPR、護理師打電話叫救護車。

對此，有媒體報導指稱，在該男子倒下時，黃珊珊還在現場跟民眾一起喊「凍蒜」，鍾小平3日受訪時則替她平反，強調這位男子倒下之後，里長參選人陳品縈就馬上打了119，也找了有護理師背景的里長參選人洪佳君來。

鍾小平說，該男子倒下的那一刻，是晚間7點54分左右，他要替黃珊珊還原，男子倒下那一刻，陳時中剛好在唱歌，正在唱「台灣你是我母親」。

▼環南綜合市場攤商聯誼晚會，鍾小平轉述，有人心肌梗塞失去呼吸心跳。（圖／鍾小平辦公室提供）

