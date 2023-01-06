歐盟建議要求陸客提供陰性證明　陸：防疫措施不應有歧視做法

▲毛寧。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

歐盟近日建議成員國要求所有來自中國大陸的旅客提供核酸陰性證明，並進行核酸抽檢。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，各國的防疫措施應當科學適度，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作，不應有歧視性做法，更不應藉機搞政治操弄，「針對有些國家出台不合理的做法，中方將結合疫情情況和防控需要，按照對等原則採取相應措施。」

毛寧在記者會上提到，中國主動調整優化疫情防控措施，建立在科學評估的基礎上，中國疫情防控形勢是可預判可控的，「近期歐盟不少成員國表示，來自中國的遊客到訪不會採取任何限制性措施，歐洲疾控中心等專業機構此前也明確表示，對來自中國的旅客施加限制措施不合理。」

毛寧說，「歐盟應當多聽聽這些理性的聲音，客觀公正看待中國疫情防控形勢。」

▼北京首都國際機場。（圖／路透社）



毛寧指出，中方一直本著公開透明的態度，同國際社會分享有關信息和數據，已同世衛組織開展技術交流60餘次，「中方還持續通過全球流感共享數據庫分享新感染病例的病毒基因數據，為國際衛生研究機構提供了重要參考。」

毛寧強調，各國的防疫措施應當科學適度，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作，不應有歧視性做法，更不應藉機搞政治操弄，「針對有些國家出台不合理的做法，中方將結合疫情情況和防控需要，按照對等原則採取相應措施。」

另外，毛寧也提到，疫情發生以來，中國主管部門一直依法、公開，及時、透明地向國際社會發布疫情信息，也一直同世界衛生組織保持著密切的溝通。

毛寧還說，1月5日，應世衛方面邀請，中方派專家參加了世衛組織成員國通報會，介紹了中國新冠疫情防控舉措、變異毒株監測、新冠疫苗接種及臨床救治等情況，並同成員國積極互動。