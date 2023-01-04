歐盟就「要求中國旅客出發前篩檢」達成共識　絕大多數成員國支持

▲歐盟成員國對來自中國的旅客進行篩檢措施已初步達成共識。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

歐盟委員會周二（3日）在布魯塞爾舉行衛生安全會議，歐盟27個成員國「絕大多數」都同意要求對來自中國的旅客在出發前進行系統性COVID-19檢測。同時，歐盟官員們也針對航班上戴口罩、加強檢測航班廢水等幾項措施達成共識，但4日將繼續磋商，決定整個歐洲範圍「協調一致的措施」。

根據Politico報導，歐盟衛生食安執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）推文表示，各國部長與代表、歐盟委員會、歐洲疾病預防控制中心與世衛組織代表周二在衛生安全會議上，就針對來自中國的旅客進行出發前篩檢、加強航班和機場廢水監測與成員國內疫情監控等措施已達成共識，周三的綜合危機應對會議上將繼續討論。

▲法新社報導指出，中國新冠肺炎疫情數據被普遍認為未能反映現實。（圖／路透）

法新社報導，歐盟委員會一名發言人於周二會後透露，「絕大多數」成員國都支持針對中國旅客進行出境前檢測，這種檢測措施需要「在合適的航班、機場，以協調一致的方式進行，才能確保有效性」。

報導指出，歐洲許多國家在新冠大流行期間引入廢水採樣措施，確定疫情擴散範圍，同時也進行基因定序，以監控新的變種病毒。在此會議前，包含英國、法國、西班牙與義大利在內的幾個歐洲國家，已經宣布將對來自中國的入境者實施新冠檢測，而美國、日本和澳洲也正在實施相關入境限制。

報導稱，歐盟擔心來自中國的旅客湧入，可能會帶來新的變種病毒，而這些變異株可能具有逃避現有疫苗的能力，也有人擔心中國的感染數據不完整、不充分。自去年12月以來，中國僅通報22例新冠死亡病例，並大幅縮小了判定染疫死亡的範圍標準，數據被普遍認為未能反映現實。歐盟依賴的世衛組織數據庫，中國也已一周多沒有更新疫情數據。