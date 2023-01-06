前駐美代表沈呂巡病逝　國民黨「一生公忠體國」：使於四方不辱國命

▲沈呂巡。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

前駐美代表沈呂巡今天凌晨過世，享壽74歲。據了解，沈近年來曾二度中風，身體狀況大不如前，不幸今病逝於新店耕莘醫院。國民黨指出，沈呂巡具外交專業，曾任駐歐盟代表、外交部政務次長、駐英代表及駐美代表等職，一生公忠體國，「使於四方，不辱國命」，對中華民國有卓越貢獻。

國民黨表示，沈呂巡於馬政府時期出任外交部政務次長，將爭取國人出國免簽證待遇列入首要外交工作，大幅增加國人出國便利，並舉辦「百年傳承 走出活路」外交史料特展，展出多項攸關我國主權、舉世聞名的珍貴條約原件，發揚國史不遺餘力。

國民黨細數沈呂巡過去事蹟，沈擔任駐歐盟代表時，積極爭取持中華民國護照遊歐盟免簽證；任駐英代表時，在其維護國格、積極抗議下，成功爭取中華民國國旗在倫敦奧運觀眾席上飄揚；任駐美代表期間，不僅首度在雙橡園舉行升旗典禮，並在「盟軍對日作戰勝利70周年紀念活動」中致獻有中華民國國徽的花圈，傳承發揚我國國軍光榮戰史，更受到各方欽佩。

國民黨強調，沈在國際間發揮外交長才，捍衛中華民國主權、國格及尊嚴，其愛國與專業精神值得各界肯定。國民黨對沈呂巡大使對國家的貢獻表達敬意，也向沈大使的家人致上最深的哀悼，願家屬節哀。