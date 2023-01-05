案海！藍營提2836案杯葛　她嗆「說一套做一套」：不是喊快發現金？

▲國民黨提2836案。（圖／翻攝游錫堃臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團喊話立院延會至20日，討論現金發放相關條例和特別預算，但國民黨也用「案海戰術」，針對112年度總預算提2836案。對此，民進黨立委林楚茵5日批評，國民黨一邊講快發現金，一邊又提案海暗中卡進度，「上演矛盾大對決？國民黨別說一套做一套！」

對於外界質疑政府超收民眾辛苦錢，林楚茵表示，實徵數超過預算數，絕非政府違法超收你的錢，財政部預估去年實徵稅收超過預算數4500億元，外界質疑「政府透過不當的賦稅制度超收人民的錢」，但這是錯誤且扭曲的質疑。

林楚茵解釋，課稅都是依法行政，絕無惡意搶奪人民財產，實徵數超過預算數的主因是去年經濟表現出色，大家賺錢的能力超乎財政部的預期，這是政府跟全民一起努力拚經濟的成果。

對於現金發放，林楚茵指出，政府的每筆支出都要依法有據，發6000元當然也不例外，今天不論是發現金還是發券，只要是支出都要有法源依據。

林楚茵表示，依照立法程序，須由行政院先送特別條例法案進立法院審查，經立法院通過後，行政院再編列特別預算送交立法院審查，最後經立法院同意，行政院才能將現金發給大家，2020年的紓困條例及預算也花了17個工作日才審議完成。

林楚茵解釋，立法院延會至1/13主要是為了處理112年總預算，總預算處理速度越快，才能處理發放現金的特別條例及預算，但是國民黨說一套做一套，先開記者會說要加快發現金，但又提出2836個黨團提案，這又是過去案海模式杯葛總預算。

林楚茵質疑，國民黨用案海模式杯葛總預算，總預算審不完，哪有時間審查特別條例發現金？一邊喊快發現金，一邊又暗中卡進度，「上演矛盾大對決？國民黨別說一套做一套！」