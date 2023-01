人生「只買3次彩券」就中頭獎　18歲男商店買零食順手贏614萬元

▲18歲男贏得頭獎。(圖/翻攝自Twitter/NC Education Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州18歲少年普萊蒙斯(Cody Plemmons)在商店花費美元4元(約台幣123元)買了一張刮刮樂,便刮中頭獎美元20萬元(約台幣614萬元),而他之前只買過2次彩券,沒想到才買第三次就幸運中大獎。

普萊蒙斯當時是在前往田納西州途中一間加油站購買飲料與零食時,順手買了一張刮刮樂,結果就刮中首獎,他表示,「我當時只是在加油站停下來買些東西吃,我也不曉得為什麼當下突然想買張刮刮樂」。

繼續上路的普萊蒙斯,後來停車吃東西才拿出刮刮樂,當他發現自己中大獎時也被嚇了一跳,「當我中獎時,我簡直不敢相信,這是我人生中買的第三張彩券」。

普萊蒙斯3日前往樂透公司領獎,他選擇一次領取獎金,扣稅後領回美元142,501 元(約台幣437萬元),雖然他才18歲卻對理財很有想法,計畫將這筆錢先存入帳戶,之後再做規劃。

Cody Plemmons of #Arden bagged a $200,000 scratch-off prize! “I couldn’t believe it when I won,” Plemmons said. “This is only the third lottery ticket I’ve ever bought.” His Cash Payout ticket was from Stanley's BP on US 25/70 in #Marshall. #NCLottery https://t.co/GqXVosiWSH pic.twitter.com/EdWtMuzyR9