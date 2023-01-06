人生「只買3次彩券」就中頭獎　18歲男商店買零食順手贏614萬元





▲18歲男贏得頭獎。（圖／翻攝自Twitter／NC Education Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州18歲少年普萊蒙斯(Cody Plemmons)在商店花費美元4元（約台幣123元）買了一張刮刮樂，便刮中頭獎美元20萬元（約台幣614萬元），而他之前只買過2次彩券，沒想到才買第三次就幸運中大獎。

普萊蒙斯當時是在前往田納西州途中一間加油站購買飲料與零食時，順手買了一張刮刮樂，結果就刮中首獎，他表示，「我當時只是在加油站停下來買些東西吃，我也不曉得為什麼當下突然想買張刮刮樂」。

繼續上路的普萊蒙斯，後來停車吃東西才拿出刮刮樂，當他發現自己中大獎時也被嚇了一跳，「當我中獎時，我簡直不敢相信，這是我人生中買的第三張彩券」。

普萊蒙斯3日前往樂透公司領獎，他選擇一次領取獎金，扣稅後領回美元142,501 元（約台幣437萬元），雖然他才18歲卻對理財很有想法，計畫將這筆錢先存入帳戶，之後再做規劃。