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普丁罹癌「撐不下去」？　烏情報局長驚爆：他快死了

▲▼普丁。（圖／路透）

▲烏克蘭情報局局長聲稱，普丁身邊的人士透露，這名獨裁者已身患癌症，並將在短期內病逝。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）聲稱，俄羅斯總統普丁身患絕症，並將在短期內離世。他預計，普丁會在死前終結戰爭，並將手中的權力轉交給身邊的親信。

據《每日郵報》報導，布達諾夫並未提供證據佐證其說法，不過他4日在美國廣播公司（ABC）的採訪中，透露了普丁因罹癌身體持續出現狀況，並將不久於世的消息，「他病了很長時間，我想他很快（就會去世），至少我希望如此」。

長久以來，普丁健康狀況不佳的謠言甚囂塵上，有傳言稱，這位已年過70的俄國獨裁者可能患有癌症、帕金森氏症，以及多種疾病，但布達諾夫認為，普丁罹患的是癌症，而且相關消息是從和普丁關係密切的人那裡得知的。

布達諾夫同時也預計，克里姆林宮可能會在普丁死後面臨權力的替換和轉移，接替普丁的應該會是普丁的親信之一，而俄烏戰爭也將在普丁死前落幕。

據稱擁有克宮內部消息來源的俄羅斯對外情報局則表示，普丁的醫生最近注意到「他健康狀況嚴重惡化」，建議他不要再公開露面、好好休息。Telegram有消息指出，普丁現在很容易感覺疲勞，而且還頻繁出現頭暈、頭痛和意識模糊。

普丁近期頻頻取消其原定行程和公共活動，讓他健康亮紅燈的猜測再起。去年12月28日，普丁以「飛行條件不佳」為由，取消了前往愛沙尼亞邊境城市北斯哥夫（Pskov）的計畫，不過當天的天氣預報顯示為晴。

與此同時，普丁還打破慣例，不舉辦每年一度的年終記者會，還臨時取消了視察烏拉爾兵工廠的行程，就連普丁最喜歡的年終冰球比賽也被擱置。

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