另類天選哭了！打3劑「1年確診4次」　時間點驚呆網：這麼剛好

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣進入第三波Omicron疫情，且預計將於春節達到高峰，就有網友打三劑疫苗，結果1年內確診多達4次，讓身旁友人超不解，覺得這位「另類天選之人」未免運氣太差。而鄉民們則紛紛猜測原因，還有眼尖網友看完時間點，忍不住驚呼「這麼剛好？」

網友在PTT發文提到，某位友人從去年農曆年前開始，每隔一段時間就染疫，而昨日竟又驗出陽性，他細數對方確診時間點，光是短短1年內，就有4次確診，包括去年農曆年前、去年5月、去年9月，和今年1月5日。

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眼看好友成為另類天選，他不解直呼，「明明打了AAM（AZ、AZ、莫德納），為什麼一直確診啊？然後每次都是重感冒症狀，是不是太衰X。」

▲新冠疫苗示意圖，與本文無關。（圖／路透）

對此，鄉民紛紛回應，「地獄倒霉鬼吧？還是免疫低下？」「衛生習慣太差了吧」、「就本身免疫力差啊，他平時也常感冒吧」、「AAM，目前還都沒中過」、「另類天選之人」、「不要怕啦，聽說目前最高是8次，然後沒熬過就登出了」、「增強免疫力才是重點」、「公司有女孩兒都中7次了，對了是老外」。

另外，一些網友看到原PO朋友確診的時間點後，驚呆表示「每個變種都得一次，那麼厲害喔」、「真的就3、4個月一次」、「每個變種都得喔」、「你朋友剛好都4個月一次耶，這麼剛好？」「快去買樂透」。