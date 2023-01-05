侯友宜超萌比YA揭新北春聯！　「兔吉利來」大玩台語諧音梗

記者崔至雲／新北報導

為迎接2023年兔年到來，新北市長侯友宜今（5）日公布新出爐的「兔吉利來」春聯，侯友宜期許嶄新的兔年疫情趨緩，城市恢復祥和的景象，同時期許百業興旺、財運亨通，也祝福大家兔年一整年順利豐收、安居樂業。侯在介紹春聯時也特別比出超萌的「YA」，象徵兔子大耳朵，也代表新的一年節即將展開。

▲侯友宜發布新出爐的「兔吉利來」春聯 。（圖／記者許靖騏攝，下同）

侯友宜特別解釋，「兔吉利來」春聯是一款創意的國臺語雙語春聯，國語的兔吉利來，期許兔年是個吉祥好年，大吉大利、福運旺來；台語諧音就是「兔(鏟)錢進來」，祝福大家兔年財運亨通、錢兔似錦。最特別的是，兔吉利來還是自由式春聯，吉利來兔、利來兔吉、來兔吉利，可以選擇自己喜歡的順序來念，不同順序念法都有不同含意。

侯友宜提到，「兔吉利來」春聯是由新北青年書法家王意淳與設計師王景民合作創作，首見兄妹檔聯手打造賀歲春聯。書法的「兔」字，筆畫上融入水墨寫意的粗細線條，呈現兔耳與兔尾巴的意象，讓設計與書法做出協調的搭配與呼應。兔字最後一筆展現兔子向前跳躍的瞬間，除了增添動感，更象徵兔躍新程，帶著朝氣與活力邁入2023年。

侯友宜也說，從今天開始會陸陸續續在市政府發放春聯，春節期間他會到基層第一線去慰問環保、警察、消防、民政體系的工作夥伴，也會到各宗教廟寺跟市民朋友來發春聯、發福袋，希望市民朋友都能夠用「兔吉利來」，開心賺大錢，一掃去年疫情帶來經濟的困頓，期待兔年會更好。

市府指出，自元月5日起，周一至周五上班時間在市府1樓西側服務台開放民眾索取春聯，此外，新北市29個區公所也歡迎民眾就近前往索取。