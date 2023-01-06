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過年前「最後天赦日」！今天「有4種願望特別靈驗」快求

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲把握虎年最後一個天赦日，能好運一整年。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（6）日為過年前最後一個「天赦日」，大家不妨去廟裡拜拜求好運。命理專家柯柏成指出，尤其事業不順、久病未癒、求身體健康與官司糾紛等4種狀況，可到廟裡燒香赦罪，在天赦日祈求化解都特別靈驗。柯柏成也提到，今日絕不能殺生，且能夠吃素食最好。

柯柏成在臉書粉專表示，在虎年當中，若大家覺得做事不順心的話，可透過天赦日做個清理，加上過年就快到了，可以透過大掃除來開運，像是上個天赦日所留下的錢水，可在今日拿去澆花，而放聚寶盆裡的錢可拿去做捐獻公益。

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除此之外，柯柏成說，要移除舊符咒、舊春聯，也可善用這百無禁忌的這一天，或是到廟裡燒香祈求、懺悔赦罪等，尤其查無病因且久病不癒的病痛、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等，在今日祈求都特別靈驗。

至於拜拜供品部分，柯柏成建議可準備脫殼類的食物，像是花生、開心果、橘子、龍眼（桂圓）、核桃等，象徵去掉厄運迎來嶄新的一年，供奉時需完整，帶回食用再將殼皮去掉。

雖然天赦日這一天百無禁忌，但柯柏成提醒，「有件事情還是做不得，就是殺生！」天赦顧名思義，就是指上天赦免罪過之日，因此絕對避免殺生，在古時候即使是屠宰場，這一天也是休市，為合天地好生之德的本心，如果有誠心拜懺滅罪，或是有事期望上天垂憐，若今日能夠吃素食為最佳。

另外，民俗專家楊登嵙也提到，天赦最佳祭拜時間為「當日早上5點至下午3點」，信徒可手寫懺悔文等物，拜拜時記得向玉皇大帝稟告自己的名字、年齡、生日、地址等，再將懺悔文唸出來，懇求玉皇大帝開恩赦罪。最後再將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼可丟入金爐內一起焚化。

值得一提的是，迎接新兔年的天赦日有6個，分別為2023年3月21日（農曆2月30日）、6月5日（農曆4月18日）、8月4日（農曆6月18日）、8月18日（農曆7月初三）、10月17日（農曆9月初三），以及2024年1月1日（農曆11月20日）。

▼拜拜祈福求好運。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 香爐,拜拜,祈福,燒香。（圖／記者劉維榛攝）

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