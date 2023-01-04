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奶奶102歲仙逝「遺願爆鼻酸」　受盡爺爺折磨！曾逃跑下場更慘

▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友感性表示，102歲奶奶前天晚上離世，回顧她這一生，受盡爺爺折磨，經常被打罵伺候，儘管她曾試圖反抗逃跑，卻換來更慘的下場，而奶奶的遺願，也讓眾人鼻酸了。

女網友3日在「匿名2公社」娓娓道來，「婆家這邊的奶奶，昨晚高齡102歲在睡夢中往生，她身體很好、沒有三高，思想也不是老古板。她曾經跟我說過，如果可以選擇，她寧願不婚，因為嫁給一個她不愛、也不愛她的人，很痛苦。」

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原PO表示，奶奶只要不順爺爺的意，就是一頓挨打，她曾在過程中逃跑反抗，爺爺卻改對孩子下手，把大姑姑的手打殘了，所以奶奶不敢跑，「她說過，這輩子最高興的日子，就是爺爺往生的那天，因為爺爺就算躺在床上起不來了，嘴巴仍不停地罵奶奶。」

當初，爺爺病倒後，孩子們寧願出錢請外籍看護，也不願照顧他，甚至跟奶奶說，「要好好照顧自己，不要比爸爸先走，要不然妳這輩子都沒有好好享受人生，妳甘願嗎？」最後，奶奶比爺爺多活了30年。

▲▼老人,長輩,奶奶,阿嬤,手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

她透露，今年耶誕節那天，奶奶當眾表明，「帶我去戶政事務所把夫姓去掉，我死了之後，不要把我的名字放進祖先牌位裡，把我的牌位放在生命園區裡，不要跟你們的爸爸放在一起，我要完全脫離他，有他...我很痛苦。」

不僅如此，奶奶也選擇了一個自己的永眠之處，就在疼愛她的舅公附近，等交代完後事，奶奶除了分掉所有的財產，也不忘叮囑她們這些孫媳婦，「多愛自己一點，別凡事都把自己擺在最後。」

最後，女網友鼻酸道，「奶奶~此生能做您的孫媳婦，我很幸福也很開心，以前跟您一起出國玩的記憶，將是我這輩子最美的回憶，儘管再不捨，也要跟您說一路好走，好好地跟著舅公，在另一個世界快快樂樂地生活。」

對此，網友們紛紛回應，「奶奶這輩子功德圓滿，往生極樂」、「奶奶這輩子辛苦了，下輩子會好好幸福的」、「老奶奶真的是智者，很有正確的人生觀，一般無知的老人都是嫌下一代女性在現代有多好命」、「奶奶是非常非常有福報的人，還請節哀」。

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