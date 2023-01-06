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社會 社會焦點 保障人權

被指「新竹棒球場案靜悄悄」　新竹地檢署聲明：盼給純淨空間

記者陳凱力／新竹報導

新竹棒球場爭議不斷，從選前燒到選後， 市府昨(5)日召開記者會，除了說明棒球場存有太多重大問題，WBC無法舉辦外，也抨擊廠商違反合約要求、前市府未盡監督、驗收之責，揚言要將依切事證交由檢方調查，12億新竹棒球場問題再次引起話題。

新竹市長高虹安昨(5)日召開「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」指出，4日與會勘人員在棒球場隨機取樣外野草皮土壤，於深度10-15公分的土讓下，分別發現大於3公分之磚頭、石頭與廢棄電線，明顯未達合約載明土壤級配要求，認為廠商偷工減料罪嫌重大。

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹棒球場爭議不斷，至今仍無法進行比賽。（圖／新竹市政府提供，下同）

今（6）日新竹地檢署也正式發出聲明，表示媒體或外界關心本署偵辦新竹市立棒球場案件進度，本署前針對媒體報導新竹市立棒球場施工瑕疵疑涉不法案，於 111 年 7 月即主動分案偵辦，且為深入全面追查，本署檢察官亦指揮司法警察機關組成專案小組，持續蒐集、分析相關證據未曾停歇，並無媒體報導所稱「靜悄悄」、「不積極」之情。

新竹地檢表示，對於外界關心本案進度，本署理解並予尊重，然呼籲各界勿妄加揣測，本署遵循偵查不公開作業辦法規定，由檢察官指揮專案小組持續積極偵辦此案，力求勿枉勿縱，對於偵辦任何不法的犯罪行為，始終全力以赴，也請各界給予辦案人員純淨辦案空間。

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹市府前日進行隨機檢查時，意外發現土壤下的「大祕寶」。

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

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