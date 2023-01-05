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台灣巧克力英國獲獎！　採用「酒粕烏龍」等特色原料奪金、銀獎

▲▼巧克力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲「英國巧克力學院」公布2022國際巧克力競賽第二波得獎名單。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社記者陳韻聿倫敦4日專電

「英國巧克力學院」公布2022國際巧克力競賽第二波得獎名單，長榮酒店及屏東美和科技大學表現搶眼，獲多項金、銀獎，並使用日月潭紅茶、炭焙烏龍、酒粕等台灣特色原料。

英國巧克力學院（Academy of Chocolate）創立於2005年，目標為推廣精品巧克力、提升大眾品鑑能力，自2005年起在倫敦舉辦國際競賽，評審團成員包括巧克力商、記者、美食評論家。

學院去年12月中旬公布2022年競賽第一波獲獎名單，來自台灣、使用屏東可可豆的業者大放異彩，在「從可可樹種植至製成黑巧克力磚」等多個類別囊括金、銀、銅獎。

▲▼台灣巧克力英國獲金獎。（圖／翻攝自Academy of Chocolate）

▲長榮酒店以蜜桃烏龍巧克力奪得金獎。（圖／翻攝自Academy of Chocolate）

出身台灣、定居英國多年的評審團成員林韋君當時接受中央社採訪表示，評審團及產業人士對台灣巧克力的製作工藝印象深刻。她很高興台灣業者樂於使用台灣特色原料，這有助提升台灣優質食品在西方的能見度和地位。無論是在可可豆種植，或是巧克力製作，台灣都勇於創新實驗，值得肯定。

巧克力學院本月3日公布的獲獎名單涵蓋「夾心巧克力」（Filled Chocolates）、「焦糖基底巧克力糖」（Caramel Based Bonbons）、「調味巧克力磚」（Flavoured Chocolate Bars）、「巧克力飲」（Drinking Chocolate）、「巧克力抹醬」（Chocolate Spreads）等競賽類別。

▲▼台灣巧克力英國獲金獎。（圖／翻攝自Academy of Chocolate）

▲美和科技大學則在「調味巧克力飲」奪3銀獎。（圖／翻攝自Academy of Chocolate）

其中，長榮酒店以蜜桃烏龍巧克力在屬於「夾心巧克力」類別的「含酒、水果、香料以及/或其他內容物的甘納許（ganache）軟心巧克力」項目奪得金獎，並另以使用酒粕、檸檬、百香果、草莓等原料製作的巧克力在同樣的項目奪得3銀2銅。

在屬於「調味巧克力磚」類別的「調味黑巧克力磚」這一項目，長榮酒店以鐵觀音巧克力獲銀獎。

美和科技大學則在「調味巧克力飲」奪3銀獎，使用原料包括日月潭紅茶、阿里山金萱、炭焙烏龍。

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