新魔王入侵英國！每25人確診就有一宗XBB.1.5　醫院走廊睡滿病患

▲英國最近的新增病例有4%是由XBB.1.5所引發。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

英國最新數據顯示，當地近日新增的每25宗病例，就有一例屬於「新魔王」XBB.1.5變異株，敲響英國國家衛生服務（NHS）的警鐘。

綜合英媒報導，持續變種的新冠病毒最近又出現新一代大魔王，而這支號稱是免疫逃脫能力最強的Omicron亞變種XBB.1.5，目前已成為美國的主流病毒株，更已入侵中、韓等國，引發眾人關注。

'Highly infectious' Covid strain now responsible for 1 in 25 cases across the UK. Latest figures - for the week to Saturday, December 17 - from Cambridge's @sangerinstitute show that 4% of all UK #Covid cases were of the #XBB15 variant'.

HT: @DailyMirrorhttps://t.co/NcsiqKVjTs — Dr Joe Pajak CSci Covid is airborne (@JoePajak) January 2, 2023

英國最大的新冠檢測中心「桑格研究所」（Sanger Institute）數據顯示，當地截至2022年12月17日的一周，有4%的病例與XBB.1.5有關，形同於當地每25宗新增病例，就有一宗是XBB.1.5所引起，比前一周的2%大幅增長了一倍之多。

報導稱，由於XBB.1.5的免疫逃逸能力更高，因此即使人們過去曾經染疫，也可能二次感染，因此專家估計，XBB.1.5的出現可能會讓各國在今冬再次掀起一波感染潮。

In an A and E department of a Liverpool hospital, people are lying in pain on the floor, waiting hours to be seen by a doctor



This is a daily reality of the NHS crisis



(thread) pic.twitter.com/5SZXVLUwnF — Liam Thorp (@LiamThorpECHO) December 30, 2022

然而，在罷工潮、新冠、冬季流感和甲型鏈球菌的夾擊下，英國的醫療系統如今早已瀕臨崩潰，氧氣筒和床位嚴重短缺，導致上周有急診室的病人在走廊等上4天後，才終於獲得床位，部分病人甚至被迫躺在急診室地板上，場面慘不忍睹。

幸運的是，專家指出，與早期變種病毒相比，目前沒有跡象顯示，XBB.1.5會引發更嚴重的疾病。