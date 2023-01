新魔王入侵英國！每25人確診就有一宗XBB.1.5　醫院走廊睡滿病患

▲英國最近的新增病例有4%是由XBB.1.5所引發。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

英國最新數據顯示,當地近日新增的每25宗病例,就有一例屬於「新魔王」XBB.1.5變異株,敲響英國國家衛生服務(NHS)的警鐘。

綜合英媒報導,持續變種的新冠病毒最近又出現新一代大魔王,而這支號稱是免疫逃脫能力最強的Omicron亞變種XBB.1.5,目前已成為美國的主流病毒株,更已入侵中、韓等國,引發眾人關注。

'Highly infectious' Covid strain now responsible for 1 in 25 cases across the UK. Latest figures - for the week to Saturday, December 17 - from Cambridge's @sangerinstitute show that 4% of all UK #Covid cases were of the #XBB15 variant'. HT: @DailyMirror https://t.co/NcsiqKVjTs

英國最大的新冠檢測中心「桑格研究所」(Sanger Institute)數據顯示,當地截至2022年12月17日的一周,有4%的病例與XBB.1.5有關,形同於當地每25宗新增病例,就有一宗是XBB.1.5所引起,比前一周的2%大幅增長了一倍之多。

報導稱,由於XBB.1.5的免疫逃逸能力更高,因此即使人們過去曾經染疫,也可能二次感染,因此專家估計,XBB.1.5的出現可能會讓各國在今冬再次掀起一波感染潮。

