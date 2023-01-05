LIVE／義務役恢復一年受矚　國防部1000說明方案

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文宣布義務役役期恢復一年後，行政院在2022年最後一次院會中拍板，並送立法院；目前經立法院程序委員會朝野討論後，已排定將「兵役延長查照案」列入1月9日院會報告事項。至於外界關心兵力調整的相關方案，國防部今（5日）上午10時在例行記者會上說明，《東森新媒體ETtoday》全程直播。





▲陸軍。（圖／ETtoday資料照）

兵役調整方面，國防部副部長柏鴻輝日前表示，結構上分為「民防系統」（保安警察、地方政府轄屬民防團體、替代役等）、「主戰部隊」（以志願役為主、義務役具專業專長可參加遴選加入）、「守備部隊」（以義務役為主，志願役擔任領導及訓練幹部），任務為國土守備、支援作戰及協力民防等，而這三者由「後備系統與後備部隊」來做支撐，其人力組成由志願役幹部暨後備軍人。

義務役恢復1年役期將適用民國94年元旦（含）後的役男，並於2024年上路。針對兵力消長上，柏鴻輝說，113年推估有9萬9523位軍事訓練役役男，9127位一年期役男，但到了118年，軍事訓練役役男人數會低於1萬，一年期役男則達5萬3600人。

柏鴻輝表示，1年義務役訓練分為8周入伍訓練與44周部隊訓練，以實戰為核心，採近戰格鬥、各種姿勢實彈射擊方式來訓練；役男將依職務所需的軍事專業，結合現代化科技，學習新型裝備操作，如紅隼火箭彈、刺針、標槍飛彈及無人機等，並運用各式訓練模擬器、雷射接戰系統等，實施多元模組化訓練，提升整體訓練效益。

不過加強訓練也包括4個月的軍事訓練役，柏鴻輝指出，明年起此類役男入伍訓雖維持五周，但實彈射擊數從86發增至104發，期末鑑測也實施三天兩夜宿營及行軍；剩餘11周部隊訓練部分，實彈射擊從113發增至183發。

針對外界關注兵役延長後的訓練課程，柏鴻輝說，8周入伍訓部分，一般課程中增加了模擬戰場實景抗壓訓練、心理素質分析等，讓役男適應實戰環境；體能戰技除基本體能、手榴彈投擲等外，新增鍛鍊實戰畫所需肌、耐力；兵器訓練，增加各種姿勢射擊，提升彈藥射擊發數至160發；戰鬥訓練，原先有各種戰鬥教練、核生化訓練及震撼教育，再增加戰傷救護與求生、戰術型軍、宿營、培訓戰場求生等。

至於44周部隊訓練上，區分為駐地訓練18周、專精訓練7周、基地訓練13周、聯合演訓6周等。此外，依兵科及配賦武器，增加射擊頻次及發數，以步槍為例，全役期不低於800發。

另項受人矚目為1年義務役役男薪資，柏鴻輝指出，以二兵為例，2萬320元（薪額1萬130元+專業加給1萬190元）加上政府負擔5987元（含軍保1240元、全民健康保險1839元、主副食費2908元），共2萬6307元。