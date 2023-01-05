「我眼中的吳怡農們」　鄭運鵬大讚：這個世代的候選人令人欣慰

▲鄭運鵬陪同吳怡農街頭拜票。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區立委補選將在8日登場，各陣營紛紛使出渾身解數拉票。民進黨立委鄭運鵬今（5）日早上就和黨內立委議員們一同陪候選人吳怡農在街頭拜票。拜票完他也在臉書寫下感言，表示吳怡農這個世代的黨內候選人們讓他感到欣慰與鼓舞，他們堅持正面而簡單的政策選舉，即使選舉失利，也留下來繼續紮根，沒有抱怨且充滿自信。

鄭運鵬表示，從2020年的立委選舉，黨內吳怡農們這個世代的候選人們就讓他感到欣慰與鼓舞，包含連江縣黨部主委李問、謝佩芬、發言人周江杰、立委賴品妤等，他們不會挑選優勢選區，反而是越艱難的選區越爭取機會，他們堅持正面而簡單的政策選舉，即使選舉失利，也留下來繼續紮根，沒有抱怨且充滿自信。

鄭運鵬提到，吳怡農這個世代，依然堅持著自己的理念在自己的職務上努力。他指出，這次短期遭遇戰式的補選，吳怡農面對荒謬而直接抹黑為黑道，甚至標誌著不掛看板的堅持，只談政見、談台灣的國際地位、談全民防衛、談怎麼樣乾淨選舉，他表示，他相信這不只讓新聞媒體很難適應，連黨內政界前輩都會擔心，在民進黨剛剛大敗的關鍵立委補選，支持者們說不定比他們還更焦慮。但他認為，吳怡農不這樣堅持，我們怎麼看得出來什麼是吳怡農的理想？如果可以因為環境的不同而改變堅持，又怎麼可以說是自己的理想？

因此，鄭運鵬表示，可能我們很難適應，也很擔心，但他眼中的吳怡農們，不但是民進黨的下一代領袖，也應該是不分黨派下一世代從政的標竿，「我們能做的，是幫助他們進入立法院、進入議會」。他呼籲大家不用為了民進黨投票，他希望市民們可以認為是為了自己和下一代投票！此文一出也有網友留言，「這是雙帥合體！」