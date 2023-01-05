　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我眼中的吳怡農們」　鄭運鵬大讚：這個世代的候選人令人欣慰

▲▼鄭運鵬陪同吳怡農街頭拜票。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

▲鄭運鵬陪同吳怡農街頭拜票。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區立委補選將在8日登場，各陣營紛紛使出渾身解數拉票。民進黨立委鄭運鵬今（5）日早上就和黨內立委議員們一同陪候選人吳怡農在街頭拜票。拜票完他也在臉書寫下感言，表示吳怡農這個世代的黨內候選人們讓他感到欣慰與鼓舞，他們堅持正面而簡單的政策選舉，即使選舉失利，也留下來繼續紮根，沒有抱怨且充滿自信。

鄭運鵬表示，從2020年的立委選舉，黨內吳怡農們這個世代的候選人們就讓他感到欣慰與鼓舞，包含連江縣黨部主委李問、謝佩芬、發言人周江杰、立委賴品妤等，他們不會挑選優勢選區，反而是越艱難的選區越爭取機會，他們堅持正面而簡單的政策選舉，即使選舉失利，也留下來繼續紮根，沒有抱怨且充滿自信。

鄭運鵬提到，吳怡農這個世代，依然堅持著自己的理念在自己的職務上努力。他指出，這次短期遭遇戰式的補選，吳怡農面對荒謬而直接抹黑為黑道，甚至標誌著不掛看板的堅持，只談政見、談台灣的國際地位、談全民防衛、談怎麼樣乾淨選舉，他表示，他相信這不只讓新聞媒體很難適應，連黨內政界前輩都會擔心，在民進黨剛剛大敗的關鍵立委補選，支持者們說不定比他們還更焦慮。但他認為，吳怡農不這樣堅持，我們怎麼看得出來什麼是吳怡農的理想？如果可以因為環境的不同而改變堅持，又怎麼可以說是自己的理想？

因此，鄭運鵬表示，可能我們很難適應，也很擔心，但他眼中的吳怡農們，不但是民進黨的下一代領袖，也應該是不分黨派下一世代從政的標竿，「我們能做的，是幫助他們進入立法院、進入議會」。他呼籲大家不用為了民進黨投票，他希望市民們可以認為是為了自己和下一代投票！此文一出也有網友留言，「這是雙帥合體！」

ET快訊
高虹安轟新竹棒球場　廠商竟赴現場...拔走「廢電纜」
快訊／經典賽36人名單選出！　張育成確定列入
神預測小英連任！台中國師再開口...「這2人」坐2024大位
白家綺女神人設翻車！　臉書遭灌爆「蛇蠍婦人」
快訊／白家綺夫妻成小甜甜家暴幫兇？　經紀人回應
快訊／續破3萬！本土+31078　20多歲女家中猝死
全民發6000不排富　「1類人是否可領」討論中
竹科恐怖車禍！　女騎士「趴地被輾2次」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不拿6千能留給子孫？　鍾沛君曝民進黨黑歷史勸「領好領滿」

新竹球場挖出一堆廢棄物！王浩宇宣稱「很正常」　被罵到刪文

高虹安記者會轟棒球場偷工減料　廠商竟赴現場...拔走「廢電纜」

台南議長邱莉莉交保後失聯...2天未進服務處　藍籲民進黨勿雙標

遭疑賦稅制度不當　綠議員駁：超徵是企業發大財、全民分大紅包

「我眼中的吳怡農們」　鄭運鵬大讚：這個世代的候選人令人欣慰

新竹球場真的出事了！　立委轟：林智堅出來打球，你當球

義務役傳得守護台積電　國防部：防護清單由行政院國土辦規劃

藍喊延會促年前發現金　綠：杯葛預算自我矛盾

侯友宜超萌比YA揭新北春聯！　「兔吉利來」大玩台語諧音梗

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

不拿6千能留給子孫？　鍾沛君曝民進黨黑歷史勸「領好領滿」

新竹球場挖出一堆廢棄物！王浩宇宣稱「很正常」　被罵到刪文

高虹安記者會轟棒球場偷工減料　廠商竟赴現場...拔走「廢電纜」

台南議長邱莉莉交保後失聯...2天未進服務處　藍籲民進黨勿雙標

遭疑賦稅制度不當　綠議員駁：超徵是企業發大財、全民分大紅包

「我眼中的吳怡農們」　鄭運鵬大讚：這個世代的候選人令人欣慰

新竹球場真的出事了！　立委轟：林智堅出來打球，你當球

義務役傳得守護台積電　國防部：防護清單由行政院國土辦規劃

藍喊延會促年前發現金　綠：杯葛預算自我矛盾

侯友宜超萌比YA揭新北春聯！　「兔吉利來」大玩台語諧音梗

掉落飯菜遭碎念　台中男火了！揮柴刀砍外甥再自傷

乘客突「急拍機長肩膀」　下秒玻璃全碎噴飛！直升機相撞前關鍵1幕

盤點「瘦子吃不胖的7個飲食習慣」，放慢速度、改變順序很有用

阿米們快看！限量2千本「防彈少年團寫真集」來了　超商獨家開賣

經典賽中華隊規劃實戰　自辦熱身賽有電視轉播

XBB、BQ.1「算不上魔王」　王必勝：擔心未知新變異株致死率更高

不拿6千能留給子孫？　鍾沛君曝民進黨黑歷史勸「領好領滿」

買84萬車子抽中800萬房　台中購物節幸運兒出爐

新竹球場挖出一堆廢棄物！王浩宇宣稱「很正常」　被罵到刪文

大秀技術肌肉！群聯參展2023 CES電腦展　發表PCIe 5.0高速傳輸解決方案

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

新竹棒球場太驚奇　草皮竟挖出磚頭、廢電纜

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

沒資格領6000元？　梁文傑因「這原因」喊：讓我把錢退回國庫

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

頭大！新竹棒球場恐面臨違約訴訟和賠償問題

快訊／低收750、中低收500加發生活補助　每人每月給、為期1年

別上當！全民發6000詐騙集團蠢動　行政院：政府不會用簡訊通知

快訊／義務役入伍薪水只有1萬130元　國防部：下部隊後才有專業加給

開春全民發6000怎麼領？直接入帳、ATM、郵局領都在討論中

不只CNN！台灣行人地獄瑞士也認證

嘆「孩子兵役被延長」　連勝文沒當過兵也超怒：恐因民進黨上戰場

神預測小英連任！台中國師：2024「郭侯」坐大位

更多熱門

相關新聞

蔣萬安府會總聯絡人沒下文　民眾黨團爆：府內傳「輕鬆日子來了」

蔣萬安府會總聯絡人沒下文　民眾黨團爆：府內傳「輕鬆日子來了」

台北市長蔣萬安上任近2周，除了體育局長王泓翔1月6日才上任、副市長林奕華與研考會主委俞振華都要等到2月才會就職；不僅如此，台北市議會民眾黨團5日再爆，蔣萬安連府會總聯絡人都沒下文，且取消晨會之後，府內已流出「輕鬆的日子」要來了等言論，呼籲蔣萬安拴緊螺絲。

吳怡農：「愛國志士」是台灣最美的地方

吳怡農：「愛國志士」是台灣最美的地方

賴清德轟國民黨不在乎民意！　朱立倫：你去照鏡子

賴清德轟國民黨不在乎民意！　朱立倫：你去照鏡子

倒數72小時吳怡農強化陸戰　黨公職站路口

倒數72小時吳怡農強化陸戰　黨公職站路口

每票30元　吳怡農：如何使用是個人決定

每票30元　吳怡農：如何使用是個人決定

關鍵字：

吳怡農鄭運鵬立委補選台北市

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面