賴清德轟國民黨不在乎民意！　朱立倫怒反擊：你應該去照鏡子

▲朱立倫陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨北市第三選區立委補選候選人吳怡農昨晚舉辦廟口開講，副總統賴清德到場助講，對於國民黨候選人王鴻薇才剛選完議員就投入立委選舉，賴批評國民黨贏得九合一大選後氣勢高漲，不在乎民意。國民黨主席朱立倫今（5）日反擊，賴清德應該去照鏡子，全民對民進黨的感受就是，選後還是充滿傲氣而不知悔改，並再提還稅於民發現金，「是不是該在農曆年前發給全民？連游錫堃院長都說一定做得到，民進黨還要賴給立法院的程序嗎？那大家請拭目以待。」

賴清德昨日輔選吳怡農時火力全開，痛批國民黨贏得九合一大選後氣勢高漲，失去民主基本原則，不在乎民意了，國民黨竟然徵召一位剛當選議員沒有宣誓就職的人參與選舉，大家都很清楚，一張票一世情，國民黨候選人得到最高票、2萬5727票 ，貿然離開崗位參與立委補選。

對此，朱立倫今日上午陪同王鴻薇車隊掃街時受訪回應，請賴清德應該去照鏡子，全民對民進黨的感受就是，選後還是充滿傲氣而不知悔改，對於黑金、還稅於民都沒看到反省，王鴻薇提出三個禮拜，民進黨終於要做了，「我強調七折八扣後，是不是該在農曆年前發給全民？連游錫堃院長都說一定做得到，民進黨還要賴給立法院的程序嗎？那大家請拭目以待。」

至於前中常委蕭景田涉賄選，是否擔心影響立委補選的選情，朱立倫則說，尊重司法，全國對於查賄案件都是尊重司法，「現在全民最關注台南正副議長涉賄案吧！」